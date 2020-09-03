ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках

Согласно принятому украинским парламентом за основу законопроекту, переход на электронные трудовые книжки будет проходить в Украине в течение пяти лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект поддержало 283 народных депутата
Законопроект поддержало 283 народных депутата
Фото: rada.gov.ua

На заседании 2 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3623 о введении электронных трудовых книжек в Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" поддержало 283 народных депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Кодекс законов о труде, и ввести учет трудовой деятельности работников в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Инициатором законопроекта выступил Кабинет Министров. Правительство поддержало его на заседании 3 июня, а 10 июня зарегистрировало в парламенте. 

В пояснительной записке к законопроекту (.docx) сказано, что реформа учета трудовой деятельности заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Это в перспективе уменьшит затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростит доступ к информации о приобретенном стаже для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и данным об образовании и квалификации населения. 

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала во время презентации законопроекта, что электронный учет позволит накапливать и сохранять информацию о подписании трудовых договоров, полученном страховом стаже, автоматически, без обращения лица, назначать пенсии по возрасту, а также подтверждать основное место работы работника и периоды его обучения. 

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко уточнил, что назначение пенсий по возрасту будет проходить через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. 

В случае, если в реестре не будет данных о страховом стаже лица, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда будет обязан проинформировать его об этом и запросить необходимые документы. 

"Хочу подчеркнуть, что нормы правительственного законопроекта не предусматривают одномоментного отказа от трудовых книжек в бумажном виде сразу после его принятия. Законопроект устанавливает переходной период в пять лет, в течение которых сведения из трудовых книжек будут переносить в реестр застрахованных лиц", – сообщила Третьякова. 

Законопроект поддержали представители всех фракций, кроме "Батьківщини" и "Оппозиционный платформы – За жизнь". В "Батьківщині", в частности, заявили, что у них есть сомнения по поводу возможности государства защитить персональные данные украинцев в реестре.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, пенсии, Пенсионный фонд, законопроект, Оппозиционная платформа – За жизнь, Виталий Музыченко, Галина Третьякова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Клум снялась полностью обнаженной
Клум снялась полностью обнаженной
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
Хайек накануне 54-летия продемонстрировала фигуру в купальнике и рассказала секрет стройности
Хайек накануне 54-летия продемонстрировала фигуру в купальнике и рассказала секрет стройности
"Вау, какая красивая упругая попа". Победительница "Холостяка 10" Ульянова выставила голые ягодицы
"Вау, какая красивая упругая попа". Победительница "Холостяка 10" Ульянова выставила голые ягодицы
Татум в образе феи рассказал о книге, которую написал во время карантина
Татум в образе феи рассказал о книге, которую написал во время карантина
"Лучезарная мама и милейшие дети". Экс-жена Остапчука отвела дочь в первый класс
"Лучезарная мама и милейшие дети". Экс-жена Остапчука отвела дочь в первый класс
Зюбина о Печерниковой: Хотела позвонить и признаться в любви. И не решилась.Теперь жалею
Зюбина о Печерниковой: Хотела позвонить и признаться в любви. И не решилась.Теперь жалею
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS