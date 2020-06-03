Кабмин Украины поддержал законопроект об электронных трудовых книжках

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная отметила, что, согласно законопроекту, если работник пожелает продолжить ведение бумажной трудовой, то работодатель будет обязан параллельно с электронным учетом вести и бумажную трудовую книжку.

В декабре в Раде уже регистрировали законопроект об отмене бумажных трудовых, но его отозвали Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 3 июня поддержал проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы хотим ввести ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме. То есть фактически мы идем по пути от бумажных трудовых книжек. Мы определяем законодательные основания для автоматического назначения пенсий по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – отметила во время представления законопроекта министр соцполитики Марина Лазебная.

Она подчеркнула, что через три месяца после принятия Верховной Радой этого закона будут внедрены новые социальные сервисы и будут созданы условия для того, чтобы Пенсионный фонд мог назначать человеку пенсию автоматически без обращения.

"Когда наступает право на социальную выплату или пенсию, государство информирует человека о возможности ее получения и размере, но при этом за человеком сохраняется право выбора для улучшения предложенного размера пенсии", – объяснила министр.

Лазебная добавила, что оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ.

"Если работник пожелает продолжить ее ведение, то работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности внести в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении", – отметила она.

Законопроект должны доработать в течение дня и передать Верховной Раде Украины.

28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратит силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

Международная конфедерация профсоюзов выступила против законодательной инициативы Кабмина, опасаясь, что после упрощения процедуры увольнения украинские работники будут лишены правовой защиты.

4 марта 2020 года Кабмин отозвал законопроект из Верховной Рады.