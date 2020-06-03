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Заседание МВФ по новому траншу Украине ожидается до 10 июня – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что среди структурных маяков Международного валютного фонда были определены, в частности, прозрачность работы госбанков и госпредприятий, независимость Антимонопольного комитета, реформа таможни и налоговой, приведение цены на газ для населения к рыночному уровню и другое.

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Шмыгаль отметил, что правительство улучшит программу социальной поддержки людей
Шмыгаль отметил, что правительство улучшит программу социальной поддержки людей
Фото: kmu.gov.ua

Заседание Международного валютного фонда по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня. Об этом 3 июня во время заседания Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении для Украины транша в общем размере $5 млрд", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что среди структурных маяков МВФ были определены, в частности, прозрачность работы госбанков и госпредприятий, усиление корпоративного управления госпредприятиями, независимость Антимонопольного комитета, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа "деньги идут за пациентом", приведение цены на газ для населения к рыночному уровню.

"Хочу также подчеркнуть, что правительство улучшит программу социальной поддержки людей", – добавил премьер.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Ранее в Министерстве финансов прогнозировали, что первый транш Киеву выделят до конца мая. По данным "Українських новин", для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

3 июня стало известно, что в расписании тем для обсуждения в начале июня исполнительным советом МВФ вопрос кредитной линии для Украины отсутствует.

Теги: Кабинет Министров, МВФ, транш, Денис Шмыгаль
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