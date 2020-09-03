Кравчук: Было бы правильно, если бы Рада потребовала выполнения Будапештского меморандума

Механизм реализации положений Будапештского меморандума не прописан, тем не менее Верховная Рада могла бы потребовать выполнения его положений. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

"Думаю, было бы очень правильно, чтобы Верховная Рада не какими-то постановлениями, а мощной декларацией или мощным документом, который берет за душу, открыто обратилась, что Украина требует выполнения этого документа. Разговоры, что там чего-то нет..." – сказал он.

Он уточнил, что механизм реализации положений Будапешского меморандума не прописан.

"Ну вот, скажем, Америка говорит, что "будем защищать суверенитет Украины". Как? Силой? Войной? Если бы там было написано, что "мы вместе, страны-подписанты, приложим усилия к защите Украины, если кто-то..." Тем более недопустимо, если это сделает страна-подписант. Сразу Россия поймет. А так – она сказала... Больше того, я слышал не от действующих лиц Америки, а от [Мадлен] Олбрайт, она была госсекретарем [США], потом ушла. Она сказала, что неплохо все, но нет механизмов, нет документа, который бы сказал не только что делать, но и как", – сказал он.

Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал. Читайте полную версию интервью