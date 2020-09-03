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Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал

В каком случае переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе могут перенести из Минска; нужно ли Украине требовать выполнения Будапештского меморандума, а также на какие компромиссы он готов для достижения мира на Донбассе, с кем Украина не согласна вести переговоры и почему российская пропагандистка Ольга Скабеева ему не соперник, рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук. "ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью.

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Кравчук: Кто вышел на митинги в Беларуси? Молодежь, которая воспитывалась и жила при Лукашенко
Кравчук: Кто вышел на митинги в Беларуси? Молодежь, которая воспитывалась и жила при Лукашенко
Фото: depositphotos.com
Дмитрий ГОРДОН
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Я говорил Грызлову и другим откровенно: "Давайте поставим главную задачу – мир"

– Господин президент, приветствую вас.

– Спасибо, и я вас.

– Я счастлив, что мы снова встречаемся, потому что есть повод. Но поскольку нас смотрит многомиллионная аудитория – не только украинская, но и российская, и белорусская – по всему миру, можем ли мы говорить по-русски, чтобы нас все поняли?

– Ну, мы уже начали на украинском. И я думаю, всем понятно, что мы можем и на том языке, и на том. Но в интересах дела переходим на русский язык, чтобы больше людей нас услышало.

– Спасибо, Леонид Макарович. Я вижу у вас какую-то штучку на груди. А что это?

– Это маска от коронавируса.

– Да вы что!

– Да. Это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается – и озон, воздух постоянно оттуда идет...

– Очень интересно.

– И убивает микробы. Вот я сижу сейчас – вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь.

– Можно, я с вами везде буду ездить теперь, чтобы озон убивал? (Смеются.)

– Я буду благодарен. Мы сразу найдем темы для разговора – нам будет легче путешествовать.

Кравчук показал "маску от коронавируса". Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube
Кравчук показал "маску от коронавируса". Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

– Вы стали главой украинской делегации в Минске на переговорах трехсторонней контактной группы.

– Да.

– Какие у вас ощущения?

– Ну, так как я за свою жизнь...

– Чем только ни руководил...

– Да. И в советское время, и в партийное, и в украинской независимости, и вообще в Украине. Так что для меня всякая должность не является каким-то очень сложным процессом. Но в данном случае она не настолько сложна, сколько ответственна. Потому что речь идет о, наверное, самом главном для людей – о мире. Когда я интересуюсь сейчас задержанными лицами: как живут, в каких условиях, как над ними издеваются – над нашими людьми... И думаешь: "Каждая минута жизни этого человека – это прожитые годы". Я себе не представляю, какая радость, счастье для человека и его близких, когда он вышел из этих казематов.

– А вы себя представляете на их месте?

– Да. Всегда, когда мне сложно очень, я сажусь и начинаю думать, какие я романы читал, что видел в жизни. Я видел страдания, я видел раненых, видел убитых... Я сразу вспоминаю это все. И представляю себя на их месте.

– Леонид Макарович, люди сейчас смотрят на вас и больше 70 лет наверняка вам никто не даст. Вы, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно выглядите. Тем не менее, простите, я уж скажу, что вам 86 с половиной лет.

– Да, скоро 87.

– Вы выдержите такую нагрузку в столь почтенном возрасте?

– Ну вот вчера у нас был первый очень серьезный испытательный процесс. Сложно было. Не только физически, но и сложно было воспринимать эти протесты с той стороны, когда видишь, что оснований особенно сложных как бы нет, а протесты есть. И я очень переживаю всегда, когда чувствую или вижу, что нечто создается искусственно – стена, барьер. Зачем? Поэтому с самого начала вчера в разговоре с господином [представителем РФ в контактной группе Борисом] Грызловым и с другими я говорил откровенно: "Давайте мы поставим главную задачу – мир". Это главное. Я думаю, и для вас главное тоже.

– Конечно.

– Если ты поставил такую главную задачу, сразу становится легче к ней идти. Потому что все остальное отметается на пути. Второе: не надо придавать значение мелочам. У нас есть документ, что по одному вопросу, скажем, задержанных лиц, пленных – мы уже послали документ. А мы его посылаем через модератора – ОБСЕ. Они говорят: "Нет. Давайте документ". До этого некоторые члены нашей делегации говорили: "А чего второй документ посылать?" Вроде, действительно, они правы. Только что послали. ОБСЕ говорит: "Да, мы вам переслали". Они говорят: "Нет, мы же не виноваты, что они его потеряли". Я тоже хотел сказать: "Слушайте. Давайте без..."

– "Без детского сада".

– Да. Но я потом подумал – и говорю: "Сколько вам прислать? Пять штук пойдет? 10? Пришлем". То есть я к чему? Не надо протестовать, когда это мелочь. Вот когда это касается независимости, суверенитета, территориальной целостности, потери людей или других каких-то вещей, тогда мы непреклонны и никто не будет подписывать никакого документа, который будет угрожать этим главным вещам. А мелочи – не надо за них держаться.

– Перед вами украинской делегацией в трехсторонней контактной группе руководил [второй президент Украины] Леонид Данилович Кучма.

– Да.

– Вы с ним пообщались, когда стали его преемником на этом посту?

– Я это говорил даже в прессе: я хотел, чтобы во время первого заседания мы от имени нашей делегации все вместе поблагодарили его и сказали, что действительно он был председателем в очень сложное время. И, откровенно говоря, потерял много сил, энергии. И сделал то, что мог. Это правда.

Но не вышло у нас разговора по телефону. Поэтому сегодня в нашем разговоре я еще раз повторю, что мы благодарны. Наша делегация единогласно сказала, что "мы благодарны Леониду Даниловичу Кучме. Давайте поговорим с ним". Но не вышло у нас. Я хочу передать ему, что делегация и я лично благодарны за то, что он сделал. И хочу попросить его же через вас: если мы будем обращаться за советами, с какими-то просьбами, чтобы он участвовал в этом.

– Как мне нравится в вас – я сейчас сделаю комплимент, и это правда – высочайшая политическая культура. Может быть, кто-то уже не помнит: в 1994 году вы, президент Украины, пошли на досрочные президентские выборы, будучи абсолютно уверенным, что их выиграете. Но победил Леонид Кучма. И вы первый на просторах бывшего Советского Союза показали пример цивилизованной передачи власти. Вы не плакали, ничего не просили – вы красиво, цивилизованно, достойно передали власть – и ушли. У вас были разные отношения: и плохие, и очень плохие, и очень хорошие. Тем не менее вы сейчас поступаете как цивилизованный человек – благодарите своего предшественника на этом посту. И это достойный пример для любого нормального, уважающего себя и страну, человека. И я вам за это очень благодарен.

– Спасибо. Это принцип мой в жизни. Я всегда так поступал. Я помню, когда меня избрали вторым секретарем Центрального комитета партии, идя по коридору, ко мне зашел Щербицкий Владимир Васильевич. В кабинет второго секретаря ЦК Компартии Украины. Я сидел за большим столом, как всегда.

– А он был первым секретарем тогда, да?

– Нет, он уже не был. Он только уволился. Но для меня он был... Щербицкий. Понимаешь?

– Конечно.

– Я действительно уважал этого человека, потому что он отличался от всех других высокой культурой. Очень высокой культурой.

Заходит... А никогда не заходил ко мне Щербицкий. Я второй секретарь, вроде как начальник уже. Я посмотрел – растерялся, встал из-за стола, вышел ему навстречу и сажусь на приставной напротив него. Он говорит: "Нет. Иди в кресло. Потому что тебе могут звонить". Понимаешь? Я говорю: "Владимир Васильевич, подождут". – "Как это, "подождут"?" Вот еще одно слово воспитательного характера. Поэтому я и говорю, что человек был очень высокой культуры.

– Как вы думаете, что из того, что не удалось Леониду Кучме, удастся вам?

– Я пришел, когда уже есть наработки. Это очень важно. Я не начинаю с чистого листа. Это первое. Второе: я пришел, когда у власти [президент Украины Владимир] Зеленский, а не [бывший президент Петр] Порошенко.

– Что уже очень хорошо.

– При всем уважении к Порошенко (и к нему у меня уважение) для него главным было не добиться успехов. Было два главных вопроса, он о них откровенно говорил: что минские переговоры зиждутся на плане мира Порошенко; и второе: все должны постоянно повторять, что все, что делается в Минске, – поручение или предложение лично Петра Алексеевича.

– И третье: липецкая фабрика должна работать.

– В режиме независимо от Минских соглашений. (Смеются.) Спасибо, это правильно очень. То есть это так было. Сейчас другая ситуация. Я работаю теперь уже в контакте. Но, во-первых, я когда смотрю на человека, я могу оценить: это его искренние желания или формальные? Зеленский искренне желает, чтобы процесс этой борьбы и достижения мира продолжался каждый день, шаг за шагом. Почему сейчас работает с ним [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак? Я так думаю – я не спрашивал. Потому что он тоже этого хочет. Я же теперь не со стороны говорю, а работая с ними в контакте. И второе: мне не говорят в деталях, что делать.

– Я слабо представляю, чтобы вам кто-то мог что-то рассказывать. (Смеется.)

– Все может быть. Не говорят в деталях. "Есть конкретная задача – решайте". Все.

– Класс.

– Так каждый должен будет ездить... Взял какое-то решение – и "а как же его делать?" Даже если ты знаешь, как делать, "а вдруг что-то не так? Давай позвоню или подожду, пока дадут указания". Время идет, а человек ждет указаний.

– А тут полная автономия.

– Абсолютно.

– Леонид Макарович, вашим заместителем в украинской делегации стал Витольд Павлович Фокин, который при вас был первым премьер-министром независимой Украины. Уважаемый мной человек, с твердым шахтерским характером. Который не умеет юлить. Он очень прямой. У него характер – дай бог каждому. При этом он очень честный человек: вот что думает, то и говорит, что его часто губило. Витольду Павловичу 87 лет. А он выдержит, на ваш взгляд? (интервью записывали до заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса и реакции на него Офиса президента. – "ГОРДОН").

– Ну, мы с ним долго беседовали. Я поехал к нему в дом за городом. Мы сели за столом, немножко, по 50 граммов, как говорится. И говорили откровенно, что нам нужно делать. Я еще раз убедился, что у него это искреннее желание. Он даже сказал: "Сколько хватит сил и времени, я буду делать все для того, чтобы приблизить достижение главной цели – мира". Не знаю, знаете ли вы: он с 16 лет в шахте.

– Конечно.

– Не просто в шахте – он был коногоном. То есть тогда в шахте лошади возили вагонетки.

– Он трое суток под трупом пролежал, когда завалило. Вы знаете эту историю.

– Да. Но еще он перевел на украинский язык поэму Пушкина.

– Да. "Руслан и Людмила".

– Причем не просто дословно перевел, а в творческом исполнении.

– Он мне читал ее.

– Я считал, что я знаю украинский язык. И с женой Антониной Михайловной мы дома говорим на украинском. Нам легче, это наше, родное – и ее, и мое. Но когда мы начали читать эту книгу...

– Нашли много новых слов.

– Очень много. Я никогда не знал, откровенно говорю, что в украинском языке существуют такие слова и что это богатство передано в поэму Пушкина не просто так, а в поэму русскоязычную. Это вдуматься только... И как передано, с какой силой... Мы все читали. Теперь мне украинский вариант нравится больше, чем русский. Я к чему это говорю? Он же пишет стихи блестящие. То есть не просто шахтер там, премьер-министр – он имеет очень глубокое внутреннее – даже не образование – состояние гуманитарное.

Фокин стал заместителем Кравчука в ТКГ. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фокин стал заместителем Кравчука в ТКГ. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– И он честный человек.

– Честный человек. Поэтому я убежден, что он принесет пользу. Потому что я вижу: он уже начал активно с людьми встречаться, готовить документы... Причем что мне нравится – он делает сам.

Если Россия введет войска в Беларусь, трехсторонней контактной группе делать в Минске нечего

– Леонид Макарович, переговоры идут в Минске. В Беларуси сложная ситуация сейчас. И вы даже обмолвились, что, может, стоит поменять Минск как переговорную площадку. На Швецию, например. Минск или другой город?

– У меня такой подход. Сегодня, так как мы физически не встречаемся, а работаем в режиме Skype, для нас несущественно где. Но есть одно "но". Я знаю, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко обратился к президенту [России Владимиру] Путину за помощью. Но помощь какая? Военная. То есть помочь остановить, как он говорит, происходящие процессы, которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев.

– Остановить неостановимое.

– Иностранцев... Он хочет всем сказать, что белорусы хорошие, а вот иностранцы их подстрекают. И я подумал: если это помощь военная будет – и введут войска...

– Никакого Минска.

– Тогда это уже не государство – это оккупированная территория.

– Часть другого государства.

– Да. Поэтому там нам делать нечего. А сегодня, поскольку мы в таком режиме работаем... Меня спрашивали – я говорю: "Это может быть. У нас возможны нейтральные государства: Швейцария, Швеция и Финляндия".

– Вы выбрали Швецию.

– Я сказал: "Швеция", но может быть и Финляндия. Это все должны решить, и не только украинская делегация.

– Почти 29 лет назад в декабре вы с Фокиным на пару очень удачно съездили в Беларусь.

– Да. (Смеются.)

– Попутно развалив Советский Союз.

– На всякий случай.

– На всякий случай. В чем решающая заслуга ваша. И история это уже определила, и "все ходы записаны" – кто что говорил и чья это была инициатива. И не исключено, что вы можете снова хорошо съездить в Беларусь, да?

– Вполне реально. (Смеются.)

Было бы правильно, если бы Верховная Рада потребовала выполнения Будапештского меморандума

– В 1994 году Украина стала одной из стран – подписантов Будапештского меморандума, согласно которому Украина отдает весь свой ядерный потенциал в ответ на гарантии со стороны России, США и Великобритании территориальной целостности и суверенитета государства. Я внимательно перечитал еще раз Будапештский меморандум. Там прямо сказано, что эти страны являются гарантами независимости и территориальной целостности и не допустят нападения на Украину кого-либо из других стран. Скажите, намерены ли вы требовать от стран-гарантов выполнения их гарантий?

– Думаю, было бы очень правильно, чтобы Верховная Рада не какими-то постановлениями, а мощной декларацией или мощным документом, который берет за душу, открыто обратилась, что Украина требует выполнения этого документа. Разговоры, что там чего-то нет...

– Там все есть.

– Все есть. Какую главную трещину они находят в этом меморандуме? Что не сказано, как это делать. Механизм не прописан.

– Ну и что?

– Ну вот, скажем, Америка говорит, что "будем защищать суверенитет Украины". Как? Силой? Войной? Если бы там было написано, что "мы вместе, страны-подписанты, приложим усилия к защите Украины, если кто-то..." Тем более недопустимо, если это сделает страна-подписант.

– Конечно.

– Сразу Россия поймет. А так – она сказала... Больше того, я слышал не от действующих лиц Америки, а от [Мадлен] Олбрайт, она была госсекретарем [США], потом ушла. Она сказала, что неплохо все, но нет механизмов, нет документа, который бы сказал не только что делать, но и как.

– Механизм не поздно выписать. Главное – что они гарантировали. Выпишите, как вы это видите.

– Да. Теперь поменялась ситуация. Россия сказала, что она фактически не признает свои подписи. Потому что, дескать, в Украину пришла не та власть или переворот совершен, и она не будет выполнять. Это очень серьезное заявление с точки зрения международного права. Во-первых, надо доказать, что это переворот. Но это же просто слова. Но то, что не будет выполнять, заявил министр иностранных дел России. То есть не просто редактор газеты...

– "Правда".

– Это так. То есть уже поменялись оценки и обстоятельства. Значит, теперь требуется, на мой взгляд, первое: подтвердить. Второе: прописать некоторое вещи с учетом 25-летнего времени. Потому что все изменилось. Допустим, за эти годы одной из самых крупных стран в Европе стала Германия. Но ее там нет. Появились новые государства. Может, это уже будет не четыре государства, а шесть. Я не знаю. Это тоже возможно. Хотя я знаю мнение, что не надо менять структуру документа, потому что документ может потерять силу. Но вот Россия уже высказалась отрицательно.

Фото: EPA
Фото: EPA

– Леонид Макарович, у меня есть ощущение, что минский процесс – это тупик. И я спросил Леонида Даниловича Кучму, от кого зависит мир на Донбассе. Он блестяще ответил, на мой взгляд. Он сказал: "От Господа Бога и от Владимира Путина". Вы согласны с этим?

– Я поддерживаю это. Но тут есть одно обстоятельство. Если мы будем сегодня делать шаги и будут очень сильные аргументы на нашей стороне, это не будут говорить ни Германия, ни Франция, ни другие страны. Сегодня они говорят: "Все должны выполнять подписанное решение в Минске. И Украина в том числе". К сожалению, надо сказать правду: Петр Алексеевич создал такую ситуацию, когда подписанный документ (он работает, его никто не отменял) ставит Украину в чрезвычайно сложное положение. Этот документ дал возможность России и районам, не контролируемым Украиной – ОРДЛО, сказать: "А вы не выполняете минских решений". Вот тут главная тема, тут главный вопрос. И вот когда я вчера дискутировал со своими оппонентами, они заблокировали сначала буквально все предложения – и по обмену пленными, и по точкам развода войск, короче говоря, все-все – только по одному принципу: "Вы не выполняете минских решений".

– Но вы же понимаете, что Россия просто дурочку валяет. Потому что они на Донбассе ведут боевые действия, создали там гнойник и говорят своим оппонентам на Западе: "Мы готовы отдать Донбасс. Признайте Крым и снимите санкции". Это козырь в руках. И они ни под каким видом не отдадут Донбасс, какие бы переговоры ни шли – свою точку зрения высказываю, – если Запад не согласится с этим условием. В таком случае зачем вести переговоры? А может, сказать: "Ребята, вы не выполнили Будапештский меморандум. Мы тогда выходим из Минского соглашения"?

– Ну, это можно при одном условии. Если мы договоримся с США, прежде всего, и с европейскими странами, что мы минский формат меняем, скажем, на женевский формат или на...

– Стокгольмский.

– Любой формат государства, которое имеет вес в мире. Тогда можно. Мы не просто уходим из минского формата, а уходим в другой формат.

– То есть пока переговоры в Минске нужно вести?

– Абсолютно. Иначе просто сказать: "Мы уходим" – они скажут: "Молодцы. Теперь у нас руки развязаны". А так – мы скажем: "Мы зашли в тупик, перспективы не видим..."

– "До свиданья".

– "До свиданья". Поэтому я сейчас как председатель украинской делегации ставлю главную задачу: делать конкретные шаги и добиваться... Скажем, давай так: режим всеобщей тишины работает 25 дней – ни один человек не погиб.

– Уже важно.

– Теперь у меня аргумент: добились, есть первые шаги. Закрепляем – и идем дальше. Тут важно для меня не только мнение Путина, хотя он, понятное дело, решающую роль играет...

– Да он единолично все решает.

– Да. Но мне важно, чтобы и Запад нам не говорил: "Украина должна выполнять..." Мы выполняем.

Пока мы хотим вести переговоры только с гражданским обществом в ОРДЛО. Но не с теми, кто стреляет, убивает или служит Кремлю

– С кем из представителей временно оккупированных районов Донбасса вы готовы вести переговоры?

– Пока мы хотим вести переговоры только с гражданским обществом…

– Не с боевиками?

– Не с теми людьми, кто стреляет, кто убивает, кто занимает позицию оккупанта, служит или прислуживает Кремлю. Мы с ними не ставим задачу вступать в конкретные переговоры. Но там есть учителя тоже разные, врачи тоже разные.

– Конечно.

– Есть люди, которые живут... Одни боятся что-то сказать, другие уже не хотят, а третьи говорят очень тихо – их не слышно.

– Но есть же еще люди, которые жили на Донбассе и после начала боевых действий убежали оттуда. Это 1,5 млн человек.

– Даже больше. Это правда. Но говорить только с этими – это легко. Нам надо говорить и с теми, и с теми. Вот, например, я представляю себе, что мы организуем "круглый стол" для всех. И модераторами там не будут должностные лица, а кто-то очень авторитетный: или священник, руководитель церкви, или какой-то ученый с именем и не задействованный в каких-то политических, коррупционных схемах. И они начинают вести разговор между собой. Это уже контакт. Это уже слышишь слово не того, кто ставит задачу, скажем, забрать территории, а того, кто хочет жить по-человечески. Вот Фокин как раз и будет этим заниматься.

– Да, это его.

– И мы уже видим это. Может быть, конференция врачей. Сейчас коронавирус. Они собираются, обсуждают, как помочь друг другу, какие есть технологии в мире...

– На ваш взгляд, хочет Донбасс назад в Украину или нет? 

– Большинство – нет. Это не ощущение – я знаю.

– Большинство – нет?

– Нет, не хочет. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть сказать, что "не хочу вообще жить на этой земле", – нет. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но иметь возможность общаться и с Россией, с другими...

– То есть фактически особый статус.

– Особый, да.

– Хорошо. Вы сказали, что готовы к компромиссам. Я понимаю, это в вашем характере. Где граница компромиссов, куда вы не зайдете?

– Самая главная граница компромисса – это суверенитет и независимость. Эта тема в порядок дня не ставится и не обсуждается ни с кем и никогда. Что касается самого статуса... "Особый статус Донбасса"... Но можно сказать так: "особая система местного управления на Донбассе". Мы как бы даем особые права, свободы и так дальше. Это первое.

– И вы к этому готовы?

– Абсолютно. И второе: мы предлагаем свободную экономическую зону этим регионам.

– Это класс.

– Не территориям оккупированным, а всей Донецкой области, всей Луганской области. В этой системе свободной экономической зоны совершенно по-разному уже работает управление, доходы, инвестиции...

– Если у людей деньги будут в карманах, они полюбят...

– Не абстрактное название "особый статус". Сразу возникнет вопрос: "А что это такое?" А вот уже "свободная экономическая зона" – люди читали, знают, понимают, что это путь к решению вопросов не разговорами, а конкретными делами.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Ввести миротворцев на Донбасс для вас приемлемо?

– Приемлемо абсолютно. Но я думаю, что эта задача для нас невыполнимая.

– И не одного дня, месяца и года, правда?

– Только сейчас то, что мы имеем, – 400 с чем-то километров границы [с РФ, которая не контролируется Украиной].

– Да.

– А если взять всю границу... Надо брать всю границу.

– Это десятки тысяч людей.

– Да. Людей десятки тысяч. Мы имеем дело с очень большой страной – Россией. Она говорит: "Нет. Можно только поставить на линии разграничения, а не на границе". Значит, она будет возражать. Если будет возражать, она будет поднимать внутреннюю оппозицию в Украине в этих районах. Это становится взрывоопасным. То есть это серьезно очень. Поэтому я думаю, что надо искать варианты.

– Экономические.

– Экономические. И управление особое на местном уровне.

– Витольд Павлович Фокин сказал, что он может поехать и в Донецк, и в Луганск. А вы?

– Ну, я исхожу из того...

– Пожить хочется.

– Нет. Какова цель? Если мы добьемся нормальной... Не надо такого, всеобщего, мира. Если откроется уже хотя бы – я не говорю "дверь" – окно...

– Форточка.

– Форточка.... Когда будет власть какая-то, поддерживающая нас... Мне хотелось бы посмотреть, как она работает, и я поехал бы сразу. А сейчас ехать – я не вижу цели. Увидеть, что там происходит? Я же ни с кем не буду говорить о том, что "я помогу вам". Я не могу. Я посмотрю – и поеду назад.

– Вы мне неоднократно говорили, что, наверное, нет на карте Украины райцентра, в котором бы вы не бывали. Вы объездили всю Украину и очень хорошо знаете отличия райцентра Тернопольской области от райцентра Донецкой области. Юрий Богатиков, замечательный певец, которого мы с вами очень любили...

– Знаю.

– У него была коронная песня "Давно не бывал я в Донбассе. Тянуло в родные края". Сколько вы на Донбассе не были? Давно?

– Очень давно. Было время, я тогда в ЦК работал, когда практически не было недели, чтобы я не был в Донецке, в Харькове, в Луганске...

– Днепропетровске, наверное.

– И во Львове, и в Одессе. Это города-миллионники и города, которые делали погоду в Украине – политическую, экономическую, социальную. Надо было ездить, видеть, общаться. Там проводили семинары, встречи, конференции. Тогда много работали в этом плане. Страна, не имеющая базы для существования, столько лет просуществовала. Потому что работали очень сильно механизмы, чтобы человека ограждать от всего мира и чтобы он жил в этой стране. Но тогда не было интернета, не было такого всего. Сейчас это невозможно. Посмотрите на Беларусь. Кто вышел на митинги?

– Молодежь.

– Не просто молодежь, а молодежь, которая воспитывалась и жила при Лукашенко.

– Да.

– Я был там. Я же много был в Беларуси. В школах все, что хочет Лукашенко: портреты... Заходишь – полно Лукашенко. Любая газета, любой канал – то, что касается малейшего намека на юмор по отношению к президенту, – выжигалось просто. Казалось бы... Забетонировано. Люди родились, учились, воспитывались – все под контролем. Сегодня видим: они все, воспитанные Лукашенко, вышли против Лукашенко. То есть вывод: сегодня нет ни одной страны, ни одного лидера, который мог бы даже подумать, что его система личного управления может быть очень долгой. Мир открыт.

– Границы стираются.

– Стираются. Когда приезжаешь в Европу и когда едешь автомобилем из одной страны в другую, просто не верится: никаких [границ]... Пошел, поехал – и ты уже в Европе. А потом ты уже в мире. И каждая страна – это часть великого мира. Сегодня еще мы закрыты немножко, скажем, Украина и другие.

Ахметов – это государство, которое делает для народа Донбасса все, что может

– Вы сейчас заговорили о Донецке, и я подумал, что есть человек, который очень много сделал для своего родного края – для Донбасса. Я имею в виду [бизнесмена] Рината Ахметова.

– Да.

– Сколько в Донецке, особенно перед войной я видел, было сделано... Лучший, наверное, в Восточной Европе аэропорт, лучший стадион...

– Дороги.

– Дороги, гостиницы, цветы – эти знаменитые донецкие розы – и так далее. То есть человек жил Донбассом, делал все, что мог. И мне кажется, что сейчас можно использовать его опыт по коммуникациям – у него авторитет там огромный – чтобы сблизить Донбасс с Украиной.

– Абсолютно. Я хочу попросить встретиться с ним. Немножко хочу разобраться в этом. Я, честно говоря, не все детали... Это Леонид Данилович там два или три года был. А я что? Два дня фактически.

– Причем Ринат Ахметов же многим людям не дал погибнуть от голода сейчас на Донбассе.

– Ты можешь себе представить: 1,3 млн тонн гуманитарной помощи людям. А сколько помощи уже не продуктами, а лекарствами. Скажем, слуховые аппараты, которые переданы детям... Я когда получил информацию, я увидел: он – это государство, которое делает для народа все, что может. Я помню, американский посол был, фамилию не помню, он говорил: "Слушайте, ваш Ринат Ахметов – это уникальное явление в мире". Он понимал, сколько он вкладывает. Но почему? Потому что он любит край, в котором живет.

– Да, он патриот своего края.

– А сейчас, когда коронавирус, сколько этих аппаратов он передает в больницы, сколько необходимых масок, перчаток...

– Такой человек может послужить сегодня сближению Украины и Донбасса?

– Я хочу попросить его о встрече и очень обстоятельно поговорить. Я ему задам вопросы, которые – уже я почувствую, что они являются главными. Так – я в общем и сейчас могу говорить, но с конкретными фактами в конкретных регионах, в том числе и на Донбассе или в первую очередь на Донбассе.

Фото: EPA
Фото: EPA

– С Виктором Медведчуком вы общаетесь?

– Пока нет. Но по телефону я с ним недавно говорил.

– Вы же долго не общались, да?

– Не общались. Не было надобности, во-первых. Во-вторых, когда мы были вместе, я увидел, что его люди просто открыто поддержали коммунистов. Я только что подписывал документы о запрещении Коммунистической партии – и вдруг вижу: я нахожусь в Социал-демократической партии, которая поддерживает коммунистов. И я в тот же день написал заявление о выходе из Социал-демократической партии. И передал. И больше я не встречался. Потом, когда они начали создавать организации, которые в Украине под прикрытием каким-то проводят неукраинскую...

– Ну он же с Путиным открыто встречается и не делает тайны. Кстати, что Медведчуку плюс: он, как Порошенко, не юлит. Он, в моем понимании, враг, но честный враг.

– Вот это важно. Поэтому я говорил с ним по телефону, говорил, что я собираюсь с ним встретиться. И из этого я не буду делать тайну. Нечего тут бояться. Встречаться надо со всеми. И не делить людей – "враги", "друзья". Это политика. Но подписывать документы надо только те, которые служат Украине. У нас иногда людям не хочется встречаться, а в темноте, извините за выражение, в какой-то кладовке подписывают документ, который вредит украинскому делу.

– Но вы понимаете, что у Медведчука пророссийская позиция и вам придется как-то...

– У меня будет к нему один вопрос: "Ты имеешь пророссийскую политику? Это твое дело. Но скажи, пожалуйста, ты собираешься жить в Украине? Собираешься. Ты хочешь, чтобы Украина была лучше или тебя устраивает то, что есть? Ты хочешь, чтобы Украина была Украиной и чтобы люди и украинцы за рубежом видели ее как государство, которое... И для каждого из нас было бы великой радостью сказать: "Я живу в Киеве, я украинец". Ты хочешь этого или нет?" Он скажет: "Да". – "Давай тогда будем делать. Кому ты служишь, кого ты любишь, с кем ты общаешься – меня это не касается". Хочешь – пожалуйста. Прислуживать можешь любому, а служи Украине.

Скабеева мне не противник. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, тогда бы я сказал: "Это противник"

– Леонид Макарович, у вас недавно был в эфире телеканала "Россия 24" словесный баттл, спор, с Ольгой Скабеевой – одной из самых заметных российских пропагандисток. Я хорошо знаю, что с вами спорить бесполезно – вы положите на лопатки любого. Вы ее положили на лопатки? Или муж помешал?

– Наверное, муж помешал. Но я не хотел. Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие, положив его на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки... Если бы я общался с ним и привселюдно...

– А хотели бы?

– Конечно. Вот тогда бы я сказал: "Это противник". А она же не противник.

– Но Путин, в отличие от вас, дважды полное собрание сочинений Ленина с карандашом в руках не читал. Я думаю, он проиграет.

– Нет. И Маркса не читал. Но он, правда, знает больше закрытые службы, которых я не знаю. И слава богу. Не хочу знать. Сама Скабеева – она мне не противник. Она журналист. Я очень честно говорю: я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа. Они, как разведчики, ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда.

– Я понял. Она вам понравилась как женщина.

– Она энергичная, она, как бы сказать, эмоциональная, напористая. Мне было приятно слушать, как она говорит. Только когда она уже начала сильно перегибать меня, я сказал: "Слушай, давай будем по-человечески". Вот и все. Я хочу откровенно сказать: я никогда ни на кого из журналистов не пойду в атаку. Вот если это политик, который ничего не сделал для Украины, а сейчас меня учит... Знаешь, меня страшно не то что возмущают, а просто вызывают непонимание вопросы, как фракция "Европейская солидарность" вчера подписала то, что я сейчас делаю, а сегодня мне же говорит, что это выполнять нельзя. Потому что это не служит Украине. Но зачем вы тогда подписывали? Ну когда говорит Порошенко – хорошо, я еще пойму. Но когда говорят люди, которые и там не подписывали, и тут не подписывают, они научились только говорить – больше ничего в жизни не сделали... Ничего. Я им говорю: "Ребята, нет времени с вами спорить. Я занят конкретным делом".

– "До свиданья".

– До свиданья. Вам не нравится Кравчук? А я и не ставлю задачу вам нравиться.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Вы обратились с инициативой, чтобы Верховная Рада перенесла местные выборы и провела их, я так понимаю, одновременно и на подконтрольной правительству территории Украины, и на оккупированных территориях, на Донбассе?

– Нет. Там есть такая деталь. В принятом законе о местных выборах есть – кажется, четвертый – пункт, где сказано, что выборы провести, кроме отдельных районов. Они хотят, чтобы этот пункт убрать. Убрав этот пункт, мы не говорим, что пройдут и там выборы, но мы откроем им "форточку", что к выборам надо готовиться.

– Интересно.

– То есть, учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы.

– Конечно. То есть речь не идет о переносе местных выборов?

– Нет.

– Понимаю.

– Речь идет о том, чтобы не закрывать полностью и неизвестно когда, что там будут выборы. А согласно Минским договоренностям, выборы там должны состояться. Более того, этот документ, где написано, что выборы должны состояться до решений по безопасности, одобрен Организацией Объединенных Наций. Я задаю вопрос. Если мы говорим: "Донбасс – Украина", то давайте говорить с украинцами. Они же наши. Говорят. "Нет, они наши, мы их не отпустим, но говорить не желаем". Ну никакой же логики нет. Если говорим о выборах и знаем, что международные документы выше национальных, то по закону есть международный документ, одобренный ООН. Мы говорим: "Нет". Ну, слушай, они что, понимают это?

– Конечно.

– Вот и вчера они это говорили. Я понял, что все будет заблокировано, то есть все закрыто: и обмен пленными, и разминирование – все-все-все. Потому что, подходя к любому вопросу, они говорят: "Да, мы согласны, но в конце надо написать, что он вступает в силу после принятия изменения этого документа". Поэтому, увидев, что они заблокируют, и аргументов у нас обвинить их... Потому что они скажут: "Мы руководствуемся Минскими соглашениями". Я тут же попросил команду нашей делегации, с которой мы работаем вместе... Ее, кстати, нам предложил Андрей Ермак, который очень много работает в этом плане. И то, что я часто вижу, как его пытаются как-то обезоружить, – это люди, которые хотят, чтобы он не работал. Он работает. Он мне не сват и не брат, я никогда с ними лично не работал. Но я сегодня вижу, что для него эта тема очень важна. И готовится же встреча в Берлине глав государств [нормандского формата]. Они завтра скажут... Тот же [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак, как он сейчас говорит: "За это время вы ничего не сделаете". Встреча отменяется. Путин так сказал: "Давайте покажем". Но на этой позиции стоит и Германия, и Франция: "Что вы сделали? Ничего".

Цель моей жизни – использовать отведенное мне время для восстановления мира на Донбассе

– Ровно 29 лет назад, 19-го августа 1991 года, начался путч в Советском Союзе ГКЧП во главе с [Валерием] Янаевым. Янаев был, в общем-то, подставной фигурой. Мы понимаем, кто руководил путчем по-настоящему. И к вам – к руководителю Украины – в кабинет приехал генерал [Валентин] Варенников.

– Да.

– Очень серьезный "афганский" генерал.

– Командующий сухопутными войсками.

– Я знаю, что разговор был крайне нелицеприятный. Он требовал от вас неукоснительного выполнения распоряжений ГКЧП, введения чрезвычайного положения. Он пытался дерзить, пытался давить и угрожать. И вы единственный из руководителей бывших советских республик сказали: "Извините, у нас тут народ Украины решает". Я до сих пор помню ваше обращение к гражданам Украины. Вы сказали: "Продолжаем убирать урожай, не суетимся, спокойно".

– "Там дворцовый переворот, и он нас не касается".

– Да-да-да. И вы дали четкий сигнал, что вы с ними не согласны и не пойдете под флагом ГКЧП. Это был мужественный поступок настоящего государственного лидера. И 24 августа была провозглашена независимость Украины. Я хочу вам сказать, что для тех молодых людей, которые мало знакомы еще с новейшей историей Украины... Хочу подытожить, что именно вы преподнесли независимость украинцам на блюдечке с голубой каемочкой, когда ее мало кто ждал. Многие вообще не понимали, что это такое.

– Не верили в это.

– Не верили. И вдруг вы – идеолог Коммунистической партии, казалось бы, человек, далекий от независимости, – стали настоящим государственным лидером, будучи в душе патриотом, и подарили Украине независимость, за которую только сейчас, в последние годы, Украина по-настоящему борется. Сегодня 24 августа, сегодня 29-я годовщина независимости Украины. Я хочу поздравить вас, отца украинской независимости, с этим прекрасным праздником.

– Спасибо.

– Я хочу поблагодарить вас за то, что спустя 29 лет, когда другой на вашем месте мог спокойно отдыхать на пенсии, вы продолжаете бороться за Украину, продолжаете страдать за Украину.

– Спасибо.

– И я хочу, чтобы у вас все получилось. Потому что если получится у вас – получится у всех нас.

– Мы же взрослые люди, жизнь не бывает вечной... Украина вечная. И для меня цель остатка моей жизни – чтобы время, которое отведено мне, я использовал максимально для решения главной задачи для Украины: восстановить мир на Донбассе. Или хотя бы открыть возможность для этого мира. Хотя бы привлечь внимание всего мира к тому, что это делается против воли украинского народа. И не просто словами, а абсолютно конкретными делами. Мы говорили о Будапештском меморандуме. Чтобы были приняты документы. И заставить – другого пути нет – агрессора уйти с нашей земли. Все остальное мы сделаем сами.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Леонид Макарович, с праздником. Спасибо.

– Спасибо. Вас тоже. Потому что это наш общий праздник. Тем более, Дима, я так скажу... Извини. Я знаю тебя, знаю твою семью. Я знаю детей – очень симпатичных, красивых. Я знаю твоих родителей. Короче говоря, всех знаю. Я знаю, насколько для вас вопрос справедливости и ответственности перед Украиной стоит на самом-самом верху человеческой жизни. Все остальное... Друзья есть, успех жизненный, летописец истории Украины, так будем говорить... Это особая форма летописания – через лица. Это живая история. Живая.

– И одну ее страничку мы сейчас благодаря вам написали.

– Все живое. Когда открыл – и фамилия. И если человек знает, скажем, этого народного артиста, или великого писателя, или деятеля политического, он не просто уже... А он впивается в это. Поэтому я хочу поблагодарить тебя за ту великую, без преувеличения, работу, которую ты и семья, прежде всего жена, талант которой я тоже очень сильно ценю, общаюсь с ней часто по телефону. Когда ты занят большими делами, мы обсуждаем с ней более мелкие, но важные дела, понимаем друг друга. Она умеет это делать. Поэтому передай ей большой привет.

– Спасибо.

– И вам всем здоровья. С годовщиной.

– Спасибо, Леонид Макарович.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Записала Елена КРАВЧЕНКО

Теги: Владимир Путин, Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Беларусь, СССР, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Витольд Фокин, Минск, День Независимости, Минские соглашения, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, контактная группа, война в Украине, Ольга Скабеева
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