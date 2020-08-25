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Кравчук в интервью Гордону показал бесконтактную американскую маску от коронавируса

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону показал американскую маску против коронавируса, которую постоянно носит с собой.

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Кравчук объяснил, что из устройства постоянно идет озон, который убивает микробы
Кравчук объяснил, что из устройства постоянно идет озон, который убивает микробы
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону показал маску, которую изготовили американцы для нейтрализации коронавируса.

"Сделали американцы. Она работает от батарейки. Заряжается, и озон, воздух оттуда постоянно идет и убивает микробы. Вот я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", – уточнил Кравчук.

Интервью с Кравчуком можно посмотреть на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровело 15,2 млн.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.

Теги: Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон, интервью, пандемия, коронавирус
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