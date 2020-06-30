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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Вербовка КГБ, похороны Сталина, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин. Интервью Гордона с Кравчуком. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Во время интервью Кравчук вспомнил, как немцы его чуть не расстреляли; рассказал о похоронах главы СССР Иосифе Сталине, об отказе Украины от ядерного оружия, о том, вербовал ли его КГБ и смирился ли он с потерей Крыма и Донбасса; говорил о главе СССР Леониде Брежневе, единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве, бывшем и нынешнем президентах РФ Борисе Ельцине и Владимире Путине. Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Кравчуком 20 июня.

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Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин (тогда – территория Польши, сейчас – Ровенская область).

В 1958-м окончил Киевский государственный университет (сейчас – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и в том же году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Два года преподавал в Черновицком финансовом техникуме, затем работал методистом в Доме политпросвещения, заведовал отделом пропаганды Черновицкого обкома КПУ. В 1970 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

Был секретарем ЦК КПУ. Вышел из Компартии после августовского путча ГКЧП в 1991 году. На пост президента Украины баллотировался как беспартийный. 1 декабря 1991 года на первых прямых президентских выборах был избран президентом Украины, набрал 61,6% голосов избирателей.

8 декабря 1991 года подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем Беловежское соглашение, прекращающее существование СССР.

В 1994 году согласился на досрочные президентские выборы, которые проиграл Леониду Кучме. Затем неоднократно избирался в Верховную Раду. 

Теги: Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон
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