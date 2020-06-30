Вербовка КГБ, похороны Сталина, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин. Интервью Гордона с Кравчуком. Трансляция

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Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин (тогда – территория Польши, сейчас – Ровенская область).

В 1958-м окончил Киевский государственный университет (сейчас – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и в том же году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Два года преподавал в Черновицком финансовом техникуме, затем работал методистом в Доме политпросвещения, заведовал отделом пропаганды Черновицкого обкома КПУ. В 1970 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

Был секретарем ЦК КПУ. Вышел из Компартии после августовского путча ГКЧП в 1991 году. На пост президента Украины баллотировался как беспартийный. 1 декабря 1991 года на первых прямых президентских выборах был избран президентом Украины, набрал 61,6% голосов избирателей.

8 декабря 1991 года подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем Беловежское соглашение, прекращающее существование СССР.

В 1994 году согласился на досрочные президентские выборы, которые проиграл Леониду Кучме. Затем неоднократно избирался в Верховную Раду.