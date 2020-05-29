Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кравчук: Ельцин говорил, что ядерное оружие из Украины должно быть вывезено в Россию бесплатно. Но мы на это не пошли

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что когда велись переговоры об отказе Украины от ядерного оружия, Киеву прямо говорили, что оно должно быть вывезено в Россию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кравчук: США выделили нам всего-навсего $700 млн
Кравчук: США выделили нам всего-навсего $700 млн
Фото: Леонід Кравчук / Facebook

В 1990-е годы, когда велись переговоры об отказе Украины от ядерного оружия, его бесплатного вывоза в Россию добивался первый президент РФ Борис Ельцин.

Об этом в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я недавно издал книгу "На перехрестях української історії". Там есть целый раздел о ядерном вооружении. Вот там есть про обмен телефонными разговорами: Ельцин, Кравчук, [бывшие президенты США Билл] Клинтон, [Джордж] Буш... Короче говоря, всех, кто участвовал в решении этой важнейшей и сложнейшей задачи. Ельцин прямо говорил, что ядерное оружие из Украины должно быть вывезено в Россию бесплатно. Но мы на это не пошли", – сказал первый президент Украины.

Он отметил, что тогда "сделали соответствующие шаги и заставили Россию" не долларами, а тепловыделяющими элементами для атомных электростанций платить за ядерные боеголовки.

"А США выделили нам всего-навсего $700 млн. Хотя все боеголовки стоили... Я уже говорил: каждая шахта – миллиард. А таких шахт было 176", – подчеркнул Кравчук.

Он рассказал, что на переговорах "было прямо заявлено", что Украина обязана вывезти ядерное оружие именно в Россию.

"Нам прямо говорили: "Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические". Так было дословно сказано. Не было "хотите – не хотите", – объяснил Кравчук.

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, США, Леонид Кравчук, Борис Ельцин, ядерное оружие, переговоры, Будапештский меморандум
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
Пришли на прослушивание. Вайнштейну выдвинули четыре новых обвинения в изнасиловании, в том числе несовершеннолетней
Пришли на прослушивание. Вайнштейну выдвинули четыре новых обвинения в изнасиловании, в том числе несовершеннолетней
"У зрителей до сих пор вызывает восторг наш транспорт". Monatik показал, как создавали вагон для шоу "Love It Ритм"
"У зрителей до сих пор вызывает восторг наш транспорт". Monatik показал, как создавали вагон для шоу "Love It Ритм"
"Надо рядом мужчинку", "Надо лечиться", "Кроме марихуаны ничего не надо". Дочь Успенской написала портрет женщины с голой грудью
"Надо рядом мужчинку", "Надо лечиться", "Кроме марихуаны ничего не надо". Дочь Успенской написала портрет женщины с голой грудью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS