Кравчук: Ельцин говорил, что ядерное оружие из Украины должно быть вывезено в Россию бесплатно. Но мы на это не пошли

В 1990-е годы, когда велись переговоры об отказе Украины от ядерного оружия, его бесплатного вывоза в Россию добивался первый президент РФ Борис Ельцин.

Об этом в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я недавно издал книгу "На перехрестях української історії". Там есть целый раздел о ядерном вооружении. Вот там есть про обмен телефонными разговорами: Ельцин, Кравчук, [бывшие президенты США Билл] Клинтон, [Джордж] Буш... Короче говоря, всех, кто участвовал в решении этой важнейшей и сложнейшей задачи. Ельцин прямо говорил, что ядерное оружие из Украины должно быть вывезено в Россию бесплатно. Но мы на это не пошли", – сказал первый президент Украины.

Он отметил, что тогда "сделали соответствующие шаги и заставили Россию" не долларами, а тепловыделяющими элементами для атомных электростанций платить за ядерные боеголовки.

"А США выделили нам всего-навсего $700 млн. Хотя все боеголовки стоили... Я уже говорил: каждая шахта – миллиард. А таких шахт было 176", – подчеркнул Кравчук.

Он рассказал, что на переговорах "было прямо заявлено", что Украина обязана вывезти ядерное оружие именно в Россию.

"Нам прямо говорили: "Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические". Так было дословно сказано. Не было "хотите – не хотите", – объяснил Кравчук.

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.