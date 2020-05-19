Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Правительство должно работать, оно не может постоянно отгавкиваться – Леонид Кравчук о законопроекте, который позволит увольнять министров

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий парламента по увольнению членов Кабмина, – преждевременный, в любое время в Верховной Раде могут собраться 45 депутатов и терроризировать министров, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" первый президент Украины Леонид Кравчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук: Нельзя злоупотреблять демократией. Особенно, если политические силы в стране не совершенны
Кравчук: Нельзя злоупотреблять демократией. Особенно, если политические силы в стране не совершенны
Фото: leonid-kravchuk.com.ua
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

При несовершенной демократии отставки министров могут стать непрерывными, и правительство работать не будет. Такое мнение высказал изданию "ГОРДОН" первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя сообщение о регистрации в Верховной Раде проекта закона №3499 "Об интерпелляции", которым предлагается расширить полномочия парламента по увольнению министров. 

"Такой закон преждевременный. Если его примут, у нас не будет правительства. Особенно учитывая ситуацию в нашем парламенте, где низкая культура, разношерстность, непримиримость позиций. Там четыре оппозиционные силы и много маленьких групп. В любое время они могут собрать 45 голосов и будут терроризировать министров", – сказал собеседник.

По его мнению, эта законодательная норма может разрушить работу правительства.

"Может случиться, что демократия сработает против демократии и разрушит работу любого созданного Кабинета Министров. Правительство должно работать, оно не может постоянно отгавкиваться. Оппозиция – это хорошо, с ней нужно считаться, ее нужно уважать, нужно брать в работу ее хорошие предложения, но постоянно дискутировать невозможно. Правительство должно работать. Слушая всех и уважая всех, выполнять свою программу. Поэтому я считаю, это преждевременным инструментом, который будет мешать работать и дестабилизировать ситуацию", – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что из-за несовершенства политической системы в Украине отставки министров могут стать постоянными.

"Отставки министров могут стать непрерывными, перманентными. И правительство работать не будет. Поэтому нельзя злоупотреблять демократией. Особенно, когда демократия несовершенна, парламент не структурирован и позволяет вседозволенность, когда политические силы несовершенны. Они же не имеют своих программ и часто создаются по сиюминутной необходимости. Вот, к примеру, сейчас обсуждается партия мэров. С кем они собираются бороться? С властью или с оппозицией? Кто они такие? Они же чиновники. А чиновники должны выполнять законы. Если все чиновники вместо того, чтобы выполнять законы, будут создавать политические силы и действовать по своему усмотрению, будет анархия. Как тот мэр Черкасс, который решил, что может не выполнять постановление правительства о мерах против коронавируса. Как это возможно? Он теперь должен подать в отставку", – резюмировал президент.

Группа депутатов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина" и депутатской группы "За майбутнє" подали в парламент законопроект "Об интерпелляции", которым предлагается расширить полномочия парламента по увольнению министров.

Проект зарегистрирован 18 мая и передан на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В пояснительной записке говорится, что принятие этого законопроекта позволит предупредить злоупотребления и незаконные действия со стороны правительства, обеспечит депутатский контроль за исполнительной властью и увеличит прозрачность деятельности Кабмина.

В начале мая одна из инициаторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук объясняла, что инициировать процедуру интерпелляции сможет комитет Верховной Рады или 45 народных депутатов. После этого вопрос должен рассмотреть профильный комитет, затем он выносится на рассмотрение сессии.

Рада не сможет уволить министра обороны или министра иностранных дел, которых парламент назначает по представлению президента, – только рекомендовать президенту отправить их в отставку.

В соответствии с действующим законом "О Кабинете Министров", министр может быть уволен только по собственному желанию или по представлению премьера (или президента, если речь идет о министре обороны или министре иностранных дел). Рада может инициировать только отставку премьер-министра, и в случае его увольнения полномочия слагают все члены правительства.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, оппозиция, демократия, депутаты, правительство, парламент, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS