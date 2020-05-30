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Кравчук: Теоретически можно было бы отказаться подписывать документ, подготовленный в Будапеште. Предложить свой документ

В авторской программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что, если бы перед подписанием Будапештского меморандума у Украины было $55 млрд, переговоры можно было вести иначе.

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Кравчук считает, что Будапештский меморандум могли подписать на других условиях
Кравчук считает, что Будапештский меморандум могли подписать на других условиях
Фото: Леонід Кравчук / Facebook

Украина могла бы не подписывать в 1994 году Будапештский меморандум. Такое мнение в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Бацман спросила экс-президента, как Украина могла себя тогда повести – попытаться сохранить ядерное оружие или выйти из ситуации с большими приобретениями и гарантиями.

"Только второе можно было бы задействовать, более сильное – просто отказаться подписывать документ, подготовленный в Будапеште. Предложить свой документ. Для этого нужно было его, уже предвидя ситуацию, выписать в деталях и сказать: "Этот документ отвечает интересам всех стран мира и в том числе Украины. А этот не отвечает". Вот это можно было бы задействовать. И это единственное", – ответил он.

По словам Кравчука, если бы у Украины тогда было $55 млрд, она бы могла сказать: "Ну что, мы начинаем строить линию по производству боеголовок".

"Этого не было. А это можно было бы задействовать. И второе: "Мы согласимся, если будут полностью выделены деньги для ликвидации, для культивации земель – для всего, что необходимо, чтобы восстановить земли Украины и народ не потерял не только теоретически, но и практически того, что он потерял", – объяснил экс-президент.

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Леонид Кравчук, ядерное оружие, меморандум, Будапештский меморандум
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