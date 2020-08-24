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Интервью Гордона с Кравчуком. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком выйдет сегодня в 12.00.

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Интервью с Кравчуком записали 20 августа
Интервью с Кравчуком записали 20 августа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью с первым президентом Украины и главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонидом Кравчуком, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон. 

Программу записали 20 августа. Трансляция начнется в 12.00.

Во время интервью Кравчук говорил о том, нужно ли менять Минск как переговорную площадку, о втором президенте Украины Леониде Кучме, который в конце июля ушел с должности главы украинской делегации в ТКГ, о своем заместителе в ТКГ и бывшем премьер-министре Украины Витольде Фокине. "[Фокин] даже сказал: "Сколько хватит сил и времени, я буду делать [все] для того, чтобы приблизить достижение главной цели – мира". [...] Я убежден, что он принесет пользу", – отметил Кравчук. 

Он рассказал о том, какой вопрос задал бы народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и о своем интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Также первый президент говорил об украинском бизнесмене Ринате Ахметове, о пятом президенте Украины Петре Порошенко и нынешнем главе государства Владимире Зеленском; о российском президенте Владимире Путине, о президенте Беларуси Александре Лукашенко и протестах, которые продолжаются в белорусских городах. 

"Кто вышел на митинги? Не просто молодежь, а молодежь, которая воспитывалась и жила при Лукашенко. Я знаю, в школах Беларуси [было] все, что хочет Лукашенко. Портреты: там заходишь – полно Лукашенко. То, что касается малейшего намека на юмор [в СМИ] по отношению к президенту, – выжигалось просто. Казалось бы: забетонировано, люди родились, воспитывались, – все под контролем. Все. Сегодня видим: все они, воспитанные Лукашенко, вышли против него", – отметил Кравчук. 

Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин (тогда – территория Польши, сейчас – Ровенская область).

В 1958-м окончил Киевский государственный университет (сейчас – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и в том же году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Два года преподавал в Черновицком финансовом техникуме, затем работал методистом в Доме политпросвещения, заведовал отделом пропаганды Черновицкого обкома КПУ. В 1970 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

Был секретарем ЦК КПУ. Вышел из Компартии после августовского путча ГКЧП в 1991 году. На пост президента Украины баллотировался как беспартийный. 1 декабря 1991 года на первых прямых президентских выборах был избран президентом Украины, набрал 61,6% голосов избирателей.

8 декабря 1991 года подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем Беловежское соглашение, прекращающее существование СССР.

В 1994 году согласился на досрочные президентские выборы, которые проиграл Леониду Кучме. Затем неоднократно избирался в Верховную Раду. 

С 30 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе.

Теги: Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон
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