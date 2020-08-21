Нардеп Палица об обращении Кравчука в Раду: Я призываю президента не допускать никаких подковерных договоренностей

Инициативу главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука по поводу выборов на временно оккупированных территориях можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, считает нардеп и глава партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Игорь Палица: Договариваться надо в пользу Украины! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Обращение нового главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука в Верховную Раду вызывает глубокое беспокойство, заявил лидер партии "За майбутнє" и нардеп Игорь Палица в комментарии "Українським новинам".

Кравчук обратился в парламент с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении, также он просит парламентариев оценить соответствие постановления Минским соглашениям.

Это постановление, в частности, предусматривает, что выборы на временно оккупированных территориях возможны после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины, а также после восстановления полного контроля Украины над государственной границей.

"Сегодняшнее заявление выглядит как попустительство агрессору и сдача национальных интересов Украины. Подобные шаги можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Я призываю президента Украины, а также всех задействованных в мирных переговорах лиц не допускать никаких подковерных договоренностей! Любые переговоры должны быть открытыми, а не кулуарными. Договариваться надо в пользу Украины! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли", – сказал Палица агентству.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).