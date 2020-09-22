Избирком зарегистрировал Верещук кандидатом в мэры Киева

В июле народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук в качестве кандидата на должность киевского городского головы на очередных выборах мэра 25 октября, сообщает УНИАН.

Такое решение, отмечает агентство, городская ТИК приняла 21 сентября на своем заседании.

20 сентября партия "Слуга народа" выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Мэром Киева с 2014 года является Виталий Кличко.