Верещук пообещала провести аудит незаконной застройки в Киеве, если станет мэром

Начиная с определенной даты, все незаконные застройки в Киеве будут подлежать сносу за счет тех, кто решился на незаконное строительство, заявила нардеп от фракции "Слуга народа", кандидат в мэры столицы от этой политической силы Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Мы проведем аудит незаконных застроек, установим сроки устранения юридических и инженерных дефектов, привлечем к ответственности всех виновных среди застройщиков и городских чиновников Фото: pravda.com.ua

В Киеве насчитывается более 100 незаконных объектов строительства и еще столько же нужно дополнительно проверить. Об этом рассказала кандидат в мэры столицы от партии "Слуга народа", нардеп от одноименной фракции Ирина Верещук во время киевской партийной конференции "Слуги народа" 20 сентября, пишет "Укринформ".

"Мы проведем аудит незаконных застроек, установим сроки устранения юридических и инженерных дефектов, привлечем к ответственности всех виновных среди застройщиков и городских чиновников. Начиная с определенной даты, все незаконные застройки подлежат сносу за счет тех, кто решился на незаконное строительство", – заявила Верещук.

Политик добавила, что необходимо принять закон, который исключит из потенциальных застройщиков несостоятельные и некомпетентные компании, чтобы избежать ситуаций, когда строительные компании превращаются в "пирамиды".

20 сентября на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа" Верещук официально выдвинули кандидатом на должность мэра Киева.

В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.