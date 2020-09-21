Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется

* Кандидаты в мэры Киева расположены в алфавитном порядке.

Борислав БЕРЕЗА

Фото: Borislav Bereza / Facebook

Возраст: 46 лет

Образование: Киевский торгово-экономический университет

Политсила: "Эко Партия Березы"

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады VIII созыва и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, экс-спикер "Правого сектора" Борислав Береза не первый раз баллотируется в мэры столицы. В 2015-м он выдвигался от "Партии решительных граждан", вышел во второй тур выборов вместе с действующим главой Киева Виталием Кличко и проиграл, набрав 32,30% голосов избирателей (197 844 чел.).

Осенью 2015 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины расследует дело по факту подделки диплома тогдашнего нардепа Березы от 30 июня 2000 года об окончании Киевского национального экономического университета. Политик информацию о подделке диплома комментировал лаконично, сказав: "Вбросили про диплом. Не задели". Чем завершилось расследование, неизвестно. В 2018-м политик заочно окончил этот же университет по специальности "Публичное управление и администрирование".

По информации движения "Чесно", рекламная кампания мэрских выборов Березы в 2015-м превысила его официально задекларированные доходы. "Согласно декларации за 2014 год, доходы нардепа составляли 116 719 грн 90 коп. Объяснить источники финансирования Борислав Ефимович не счел уместным", – указано на сайте движения.

О решении повторно баллотироваться в мэры Киева Береза сообщил 12 августа 2020 года. На своей странице в Facebook он написал: "Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей "Эко Партии" в Киевсовет. В наших рядах – профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь. Вместе мы очистим город от мусора, а власть – от коррупции!".

Ирина ВЕРЕЩУК

Фото: Ірина Верещук / Facebook

Возраст: 40 лет

Образование: Львовский военный институт (офицер-переводчик), Львовский национальный университет Франко (юрист)

Политсила: "Слуга народа"

Народный депутат Ирина Верещук выиграла праймериз и стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры столицы. Ранее она почти пять лет была городским головой родной Равы-Русской – города во Львовской области с населением свыше 8 тыс. человек. В февраля 2015-го добровольно сложила полномочия городского головы, заявив, что "устала от постоянного давления и безосновательных обвинений от псевдопатриотов".

До политической карьеры работала юристом, а в 2002–2007 годах проходила военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. В 2019 году Верещук стала нардепом во фракции "Слуги народа" в Верховной Раде IX созыва, возглавляла подкомитет по государственной безопасности и обороне при парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. С сентября по ноябрь 2019-го была представителем Кабмина в Верховной Раде.

В мае 2020-го, на шестую годовщину событий в Одессе 2014 года, когда произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами, Верещук написала пост в Facebook, который вызвал скандал. Политик призвала просить прощения перед всеми, кто погиб, не важно, на чьей стороне они были.

"Сегодня мы должны просить прощения. Прощения перед теми, чьи жизни не сберегли шесть лет назад и в Одессе, и в Киеве, и в других городах Украины. Все они были нашими гражданами. Они имели разные взгляды: среди них были и хорошие люди, и плохие, но все они были наши люди, и никто из них не хотел умирать", – написала Верещук, чем вызвала недовольство пользователей соцсети, часть из которых предложила ей "у Путина заодно просить прощения".

Сергей ГУСОВСКИЙ

Фото: Sergiy Gusovsky / Facebook

Возраст: 53 года

Образование: Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (инженер-электрик), Московский государственный университет

Политсила: "За майбутнє"

Киевский ресторатор и действующий депутат Киевсовета Сергей Гусовский уже второй раз выставляет свою кандидатуру на выборы столичного мэра. Первую попытку он предпринял в 2015-м, но занял пятое место. Тем не менее прошел в Киевский городской совет и возглавлял фракцию "Самопоміч" с 2014-го по сентябрь 2018-го.

В сентябре 2018 года Гусовского и еще троих депутатов исключили из партии "Самопоміч" с формулировкой "за нанесение ущерба репутации политической силы". Скандал возник из-за выделения земли семье однопартийца. Исключенные депутаты ранее поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги – Романа Марченко – земельных участков в городе Киеве, которые, как считают в партии, ранее им же и были незаконно захвачены. Общая площадь участков составляет более 1,4 га.

После скандала фракция "Самопоміч" в Киевсовете объявила о самороспуске, а Гусовский и еще 17 депутатов создали группу "Киевская команда".

Гусовский входит в состав комиссии по вопросам местного самоуправления региональных и международных связей. В 2019-м безуспешно баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по округу №212 Киева.

Михаил ДОБКИН

Фото: Михаил Добкин / Facebook

Возраст: 50 лет

Образование: Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьковский национальный экономический университет

Политсила: –

Бывший нардпеп от Оппозиционного блока, экс-мэр Харькова (2006–2010) и бывший глава Харьковской областной госадминистрации (2010–2014) Михаил Добкин о желании баллотироваться в мэры Киева заявил в эфире телеканала "Наш" 16 июня 2020 года.

"Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру среди прочих на должность мэра города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресел, поэтому здесь мне все понятно", – заявил Добкин.

Меньше чем через месяц после этого заявления политик обнародовал предвыборный ролик, в котором в образе байкера и под песню "Як тебе не любити, Києве мій" едет через весь город к памятнику основателям Киева.

В феврале 2014-го СБУ начало в отношении Добкина расследование по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти), в августе того же года дело закрыли "из-за отсутствия состава преступления" в действиях политика.

В 2014-м баллотировался в президенты Украины, проиграл, набрав всего 3,03% голосов избирателей (546 138 человек).

Андрей ИЛЬЕНКО

Фото: Андрій Іллєнко / Facebook

Возраст: 33 года

Образование: Киевский национальный университет имени Шевченко

Политсила: Всеукраинское объединение "Свобода"

Бывший народный депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Андрей Ильенко с 2010-го по 2014-й возглавлял киевскую организацию "Свободы".

В 2012 году стал самым молодым нардепом в Верховной Раде VII созыва, в 2014-м вновь избрался нардепом от "Свободы".

В 2014 году Ильенко баллотировался на пост мэра Киева, с результатом 3,1% голосов занял шестое место. О повторной попытке избраться городским головой политик заявил 13 августа 2020 года в видеоролике, размещенном в Facebook.

"У Киева есть своя большая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост городского головы. Вместе мы поломаем их схемы и договорняки. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев – украинская столица", – заявил Ильенко.

Виталий КЛИЧКО

Фото: Віталій Кличко / Facebook

Возраст: 49 лет

Образование: Переяслав-Хмельницкий педагогический университет

Политсила: УДАР

Всемирно известный боксер, чемпион в супертяжелом весе (завершил спортивную карьеру в 2013-м), нардеп Верховной Рады VII созыва и действующий мэр Киева Виталий Кличко возглавляет столицу больше шести лет – с 5 июня 2014 года.

До этого Кличко дважды боролся за мэрское кресло – в 2006-м и 2008 годах, но смог победить только на досрочных выборах 2014-го. В 2015-м повторно баллотировался на пост городского главы и снова одержал победу. Во втором туре Кличко набрал 65,5% голосов, опередив ближайшего соперника – Борислава Березу.

С 2014-го по 2016-й, после объединения партии УДАР с партией пятого президента Украины Петра Порошенко, Кличко был главой БПП "Солидарность". В 2020 году Кличко идет в мэры от собственной партии УДАР, отклонив предложение партии Порошенко "Европейская солидарность" баллотироваться от них.

"УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян", – заявил Кличко на своей странице в Facebook.

Деятельность Виталия Кличко на посту мэра положительно оценивают 60% киевлян, опрошенных Социологической группой "Рейтинг".

Алексей КУЧЕРЕНКО

Фото: пресс-служба Алексея Кучеренко

Возраст: 59 лет

Образование: Киевский национальный университет имени Шевченко

Политсила: "Батьківщина"

Уроженец Винницы Алексей Кучеренко – действующий народный депутат Украины IX созыва (фракция "Батьківщина"), ранее избирался в парламент III созыва (беспартийный) и V–VI созывов ("Наша Украина – Народная самооборона"). Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В мэры Кучеренко баллотируется впервые. В 2007–2010 годах был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во втором правительстве Юлии Тимошенко. В 2000–2001 годах был главой Запорожской областной государственной администрации.

C 2017 года Кучеренко выступает в роли эксперта и ведущего телепрограмм на каналах ZIK и NewsONE.

В интервью "ГОРДОН" Кучеренко заявлял, что давно готов занять пост мэра, а когда поступило такое предложение от Тимошенко – "не мог отказать".

"Я очень давно работаю с Юлией Владимировной, еще в Кабмине в 2001-м, 2002-м, 2005-м, 2007-м и 2008 годах. Я вел все это время профессионально свою деятельность, и от Юлии Владимировны поступило предложение – и я, безусловно, не мог отказать. Тем более, что я сам давно был готов к этому предложению, то есть никаких неожиданностей для меня тут не было", – сказал Кучеренко.

Александр ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото: Костянтин Яловий / Facebook

Возраст: 82 года

Образование: Киевский инженерно-строительный институт, Институт народного хозяйства

Политсила: партия "Единство"

Действующий депутат Киевсовета Александр Омельченко дважды возглавлял Киев: в 1999–2002 и 2002–2006 годах. Причем на выборах 1999 года получил колоссальную поддержку избирателей – 76%. После ему не везло: на выборах мэра в 2014-м Омельченко занял четвертое место с 7,52% голосов, на выборах 2015-го – третье место, набрав 8,46 % голосов избирателей.

Омельченко был депутатом Верховной Рады VI созыва от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.

В начале июня 2020 года в эфире телеканала "Украина 24" Омельченко заявил: "Я обязан ходить на выборы, пока жив, здоров и не равнодушен к судьбе Киева и Украины. Я же болею этим – и Киевом, и государством".

Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ

Фото: Андрей Пальчевский / Facebook

Возраст: 59 лет

Образование: Военный институт Министерства обороны СССР в Москве

Политсила: партия "Перемога Пальчевського"

Предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский до 2005 года жил в России, занимался бизнесом, имел гражданство РФ и даже в 1995 году баллотировался в Государственную думу РФ с собственной "Партией любителей пива", но набрал 0,62% голосов. Через несколько лет после возвращения в Украину, а именно в 2009-м, отказался от российского гражданства.

Пальчевский – основатель медицинского центра Eurolab, где перед дебатами на стадионе сдавал анализы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. С марта по июль 2010 года Пальчевский был первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова.

С 2011 года вел социально-политические шоу на нескольких телеканалах – "Інтер", "Прямий", с 2018-го выступает в качестве эксперта на "112 Україна", NewsOne и "Наш". Нередко появлялся в эфирах российских пропагандистских ток-шоу, на одном из них, в частности, заявил: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину – тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения".

В июне 2020-го зарегистрировал партию "Перемога Пальчевського" и объявил об участии политсилы в местных выборах.

Михаил ПОЖИВАНОВ

Фото: Михайло Поживанов / Facebook

Возраст: 60 лет

Образование: Московский институт стали и сплавов, Харьковский национальный университет внутренних дел

Политсила: "Радикальная партия Олега Ляшко"

Решение о выдвижении Михаила Поживанова на пост мэра Киева было принято на днях на конференции Киевской городской организации "Радикальной партии Олега Ляшко".

"Поживанов также возглавляет партийный список Радикальной партии на выборах в Киевский городской совет. Это решение поддержали все делегаты конференции", – сообщила пресс-служба партии.

Бизнесмен Поживанов в украинской политике с 1990-х. Был мэром Мариуполя в 1994–1998 годах, с 1998-го по 2008-й четырежды становился народным депутатом, работал в Киевской городской госадминистрации с 1999-го по 2005 год, был заместителем мэра Александра Омельченко.

В 2007–2008 годах был главой Госрезерва, а с 2008-го по 2010-й – заместителем министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко. Во времена президентства Виктора Януковича в 2011 году СБУ возбудила уголовное дело в отношении Поживанова и объявила розыск, ему инкриминировали хищение 35 млн грн. Издание LВ.ua предполагало, что преследование Поживанова, который на тот момент работал за границей, связано с попыткой власти завладеть его активами.

В 2010–2014 годах политик работал в Австрии. В 2014 году после Революции достоинства вернулся в Украину.

Александр ПОПОВ

Фото: Олександр Попов / Facebook

Возраст: 59 лет

Образование: Тюменский инженерно-строительный институт

Политсила: –

Уроженец Кривого Рога, подполковник запаса СБУ и экс-нардеп от Партии регионов Александр Попов четыре раза был мэром Комсомольска и дважды – министром жилищно-коммунального хозяйства (в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова). Но "прославился" Попов именно как глава Киевской городской госадминистрации, которую возглавлял с 2010-го по 2013-й.

Попов – обвиняемый в уголовном производстве по разгону студенческого Евромайдана в ночь с 29-го на 30 ноября 2013 года. Экс-главе КГГА инкриминируется две статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 28 ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 365 (пособничество в превышении власти работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, решение о разгоне Евромайдана принял экс-президент Украины Виктор Янукович, именно он дал поручение тогдашним министру внутренних дел Виталию Захарченко и экс-секретарю СНБО Андрею Клюеву. Они, в свою очередь, руководили действиями Попова, а также тогдашних заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, начальника главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка и других высокопоставленных чиновников.

В декабре 2018 года адвокаты Попова просили закрыть дело против него в связи с истечением срока давности.

Сергей ПРИТУЛА

Фото: Сергій Притула / Facebook

Возраст: 39 лет

Образование: Тернопольская академия народного хозяйства

Политсила: "Голос"

Телеведущий, актер, шоумен, стендап-комик, сценарист и продюсер Сергей Притула фактически начал политическую карьеру еще на парламентских выборах 2019 года, когда присоединился к партии "Голос", которую на тот момент возглавлял лидер музыкальной группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. В предвыборном списке партии он значился под №30, но в парламент не прошел.

С 2014 года Притула активно занимается волонтерской деятельностью, помогает украинским военнослужащим в зоне ООС.

О желании баллотироваться в мэры Киева шоумен официально объявил 11 августа 2020 года на съезде партии "Голос".

"Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Это честь быть сегодня среди вас – людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку. Я баллотируюсь на должность городского головы Киева. Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат", – заверил Притула.

Игорь СМЕШКО

Фото: Центр Стратегічних Досліджень та Аналізу / Facebook

Возраст: 65 лет

Образование: Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище имени Кирова, Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Василевского, Национальная академия обороны Украины, Киевский национальный университет имени Шевченко

Политсила: "Сила и честь"

Лидера партии "Сила и честь", первого военного атташе независимой Украины в США, экс-главу СБУ и экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева на съезде Киевской городской организации партии 20 сентября 2020 года. Также Смешко возглавил список "Силы и чести" на выборах в Киевсовет.



"Киев не заслуживает быть в таком состоянии, как сейчас, когда трамвайная колея упирается в торговый центр, когда застраиваются парки, скверы, уничтожаются исторические здания", – заявил он, выступая на конференции.



На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть проходной барьер в 5%). На местных выборах партия будет участвовать во всех регионах Украины.

Николай ТОМЕНКО

Фото: Микола Томенко / Facebook

Возраст: 55 лет

Образование: Киевский национальный университет имени Шевченко

Политсила: "Рідна країна"

В начале июня 2020 года пресс-служба партии "Рідна країна" сообщила, что ее лидер – народный депутат IV–VIII созывов, бывший заместитель председателя Верховной Рады и дважды экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко Николай Томенко – будет баллотироваться в мэры Киева.

Томенко был внештатным советником пятого президента Петра Порошенко, в 2014-м прошел в парламент по спискам БПП "Солидарность" и возглавил комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вышел из фракции БПП в 2016 году и был лишен депутатского мандата. Томенко подал в Высший административный суд Украины иск с требованием признать лишение его статуса нардепа незаконным, но проиграл.

В 2019 году Томенко баллотировался в Верховную Раду IX созыва от партии экс-министра обороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". На выборах партия не преодолела проходной барьер в 5% и не попала в парламент.

Егор ФИРСОВ

Фото: Єгор Фірсов / Facebook

Возраст: 31 год

Образование: Донецкий национальный университет

Политсила: "Экологическая альтернатива"

Народный депутат Украины VII (от партии Виталия Кличко УДАР) и VIII (Блок Петра Порошенко) созывов родом из Донецка. В 2011–2012 годах был помощником экс-вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. На парламентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб УДАРа в Донецкой области, но в Раду не прошел. Принимал активное участие в Евромайдане, организовывал Автомайдан в Донецкой области.

В 2014 году стал депутатом Верховной Рады VIII созыва от БПП "Солидарность". Вышел из фракции в 2016 году, заявив, что что не желает оставаться в партии и фракции, чьи лидеры занимаются "коррупционной деятельностью". Был лишен депутатского мандата.

На президентских и парламентских выборах 2019 года вошел в команду Анатолия Гриценко, разработал для него программу "Экологическая стратегия 2020". В ноябре 2019-го был назначен на должность в.и.о. главы Госэкоинспекции Украины, был уволен спустя почти четыре месяца. В марте 2020 года, еще во время пребывания в должности, Фирсову сожгли автомобиль.

"Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит, – написал Фирсов в Facebook и уточнил, что связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. – Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ".

Сергей ШАХОВ

Фото: Сергій Шахов / Facebook

Возраст: 45 лет

Образование: Университет экономики и права КРОК, Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Луганский богословский университет

Политсила: "Наш край"

Народный депутат Украины VIII и IX созывов Сергей Шахов победил на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному округу №114 Луганской области. Входит в состав группы внефракционных депутатов "Довіра", член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

16 августа 2018 года в эфире телеканала "Прямий" произошла стычка между нардепом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и тогдашним представителем депутатской группы "Воля народа" Сергеем Шаховым. Конфликт начался со слов Шахова, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады. Депутат от Радикальной партии поднялся со своего места, подошел к Шахову и стал настойчиво требовать извинений, обещая, что "будет, как с [Сергеем] Лещенко". Оппоненты обменялись оскорблениями, Шахов ударил Мосийчука, тот упал. Поднявшись, он замахнулся на коллегу палкой. В этот момент ведущая Светлана Орловская встала между дерущимися и потребовала, чтобы те прекратили выяснять отношения.

По информации движения "Чесно", в парламенте прошлого созыва Шахов кнопкодавил как минимум 20 раз. До работы в Раде Сергей Шахов был членом исполкома Стахановского горсовета, избирался депутатом Луганского областного совета в 2006 году.