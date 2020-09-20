Смешко выдвинули на пост мэра Киева

Бывшего председателя Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-главу СБУ и главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева.
Такое решение Киевская городская организация партии приняла на конференции 20 сентября, сообщает пресс-служба политсилы.
Также Смешко возглавил список партии на выборах в Киевсовет.
"Киев не заслуживает быть в таком состоянии, как сейчас, когда трамвайная колея упирается в торговый центр, когда застраиваются парки, скверы, уничтожаются исторические здания", – заявил он, выступая на конференции.
Кроме Смешко, в первую пятерку партии вошли:
Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.
На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). На местных выборах партия будет участвовать во всех регионах Украины.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.