Смешко выдвинули на пост мэра Киева

Экс-глава СБУ и председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко стал кандидатом в мэры Киева от партии "Сила и честь" и возглавил список политсилы на выборах в Киевсовет.

Смешко: Киев не заслуживает быть в таком состоянии, как сейчас, когда трамвайная колея упирается в торговый центр Фото: sylaichest.org

Бывшего председателя Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-главу СБУ и главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева.

Такое решение Киевская городская организация партии приняла на конференции 20 сентября, сообщает пресс-служба политсилы.

Также Смешко возглавил список партии на выборах в Киевсовет.

"Киев не заслуживает быть в таком состоянии, как сейчас, когда трамвайная колея упирается в торговый центр, когда застраиваются парки, скверы, уничтожаются исторические здания", – заявил он, выступая на конференции.

Кроме Смешко, в первую пятерку партии вошли:

Инна Новак – основатель и управляющий партнер группы компаний Grant Thornton в Украине (входит в состав Grant Thornton – одной из крупнейших аудиторских, консалтинговых сетей мира и объединяет свыше 56 тыс. сотрудников более чем в 140 странах), была депутатом Киевсовета в 2008–2014 годах;

Владимир Тимошенко – доктор юридических наук, генерал-лейтенант, профессор кафедры правового обеспечения Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

Людмила Яценко – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального института рака Минздрава Украины;

Юрий Прокофьев – генерал-майор, кандидат педагогических наук, академик Академии инженерных наук Украины, замглавы партии "Сила и честь".

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). На местных выборах партия будет участвовать во всех регионах Украины.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.