Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии

Алексей Кучеренко: Я аплодирую и кричу "Вау!" мостику и флагштоку. Который, кстати, очень красивый, только на него нет ни одного документа Фото: пресс-служба Алексея Кучеренко

От Юлии Владимировны поступило предложение – и я, безусловно, не мог отказать

– Почему в "Батьківщине" решили выдвинуть на пост мэра Киева именно вас, как принималось это решение? Была ли дискуссия или изначально рассматривали только вашу кандидатуру?

– Формальное решение о выдвижении кандидата в мэры будет на конференции, которая состоится буквально в течение семи–восьми дней, то есть это формальность, потому что по закону кандидата должна выдвигать городская партийная конференция. Но, безусловно, эти кандидатуры согласовываются и с центральным аппаратом, и понятно, что фигура кандидата на должность Киевского городского головы и других городов согласовывается и лично лидером партии Юлией Владимировной Тимошенко.

Я очень давно работаю с Юлией Владимировной, еще в Кабмине в 2001-м, 2002-м, 2005-м, 2007-м и 2008 годах. Я вел все это время профессионально свою деятельность, и от Юлии Владимировны поступило предложение – и я, безусловно, не мог отказать. Тем более, что я сам давно был готов к этому предложению, то есть никаких неожиданностей для меня тут не было. Оно было согласовано с руководством городской партийной организации, она обновленная, там новый руководитель, отличный молодой человек Виталий Нестор.

Понятно, что и у него были амбиции, наверное, это абсолютно нормально. У каждого из нас в молодом возрасте амбиции стать президентом мира, страны, главным космонавтом. Но мы абсолютно спокойно поговорили и согласовали, это было консенсусное решение, что на сегодня кандидатурой оптимальной для киевлян – подчеркиваю это, потому что интересы киевлян на первом месте должны стоять – и для "Батьківщини", которую я представляю, это ваш покорный слуга Алексей Кучеренко.

Я на сегодня депутат Верховной Рады от фракции "Батьківщини", я общественный деятель, я пока не состою в партии, но я абсолютно воспринимаю все ее идеи и стараюсь как общественный деятель и глава Всеукраинского союза собственников жилья максимально идеологию партии совмещать и адаптировать к чаяниям населения, потребителей, жителей, в своей сфере – это энергетика, коммунальный сектор, инфраструктура и так далее.

– Как же так получилось, что вы столько лет работаете с Юлией Владимировной и вы не член партии?

– Я сотрудничаю с партией достаточно давно. Более того, я в правительстве Тимошенко был по квоте "Нашей Украины" на тот момент, это был декабрь 2007 года. Но я не хочу ворошить то прошлое и выносить сор из избы, но я как министр, понятно что работал субординированно в правительстве, которое возглавляла Юлия Тимошенко на тот момент от БЮТа. Я не играл ни в какие политические игры, я просто честно, спокойно и профессионально делал свою работу. И в какой-то момент и Юлия Владимировна это оценила, и мне было комфортнее не быть зависимым от политических указаний, тем более, что на тот момент отношения между БЮТом и "Нашей Украиной" очень сильно натянулись. БЮТ на тот момент имел очень большую фракцию, доминировал, абсолютно законно получил портфель премьера. Я на тот момент исходил исключительно из интересов страны. Я думаю, что Юлия Владимировна это оценила, поэтому в дальнейшем у нас на эту тему не было никаких сомнений.

Но на сегодня я состоял только в одной партии – в "Нашей Украине". В КПСС не состоял. Сейчас очень модны дискуссии – состоял или нет в КПСС. Я – не состоял никогда. В "Нашей Украине" состоял, и пока решил, что я хочу быть общественным деятелем, который пользуется авторитетом и на нормальных, понятных, прагматичных условиях сотрудничает с "Батьківщиной", идеология которой меня абсолютно на сегодня удовлетворяет, так же, как ее руководство – Тимошенко – и так же, как ее все ведущие политики.

Фото: ba.org.ua

– Все кандидаты в мэры Киева говорят об одних и тех же болевых точках столицы: транспорт и пробки, новостройки и старый жилой фонд, экология и так далее. Что вы собираетесь с этим всем делать, если вас изберут?

– На уровне лозунгов одних и тех же мы барахтаемся как в стране, так и в Киеве многие десятки лет. Я в первую очередь киевлянам хочу посоветовать сделать простое логическое умозаключение. Я математик и кибернетик по базовому образованию, меня учили на факультете кибернетики Киевского госуниверситета имени Шевченко анализировать и строить математические модели, а вообще кибернетика – это наука об управлении сложными динамическими системами. То есть не просто "ля-ля-ля", а построение алгоритмов и моделей управления, их коррекция и доведение до ума.

Именно поэтому я каждому киевлянину хочу задать один вопрос. Если вы помните, что вам обещала нынешняя команда городская в 2014 году, когда были первые выборы, и в 2015 году, когда были повторные, если вы поднимите те обещания: метро на Троещину, Подольский мост, пробки, жилищные программы, метро на Виноградарь, "умный город", коммуналка и тарифы – и просто для себя сделайте два вывода. Первый: выполнены ли обещания нынешней командой за эти шесть лет? Второй: ситуация в Киеве улучшилась или ухудшилась?

Если ситуация улучшилась и обещания выполнены, однозначно тогда смело голосуйте за команду Кличко нашего Виталия, боксера-спортсмена славного, и его так сказать профессиональную команду. Это если вы считаете, что ситуация улучшилась. Если же у вас все-таки есть сомнения, то тогда постарайтесь вникнуть в мои аргументы и сделать свой выбор осознанно и как логически подготовленные граждане, а не как "электорат". Это вступление.

При всей симпатии к Виталию как к человеку, спортсмену нашему, лицу нашей спортивной Украины, мягко говоря, у него другое образование

– А предложения какие у вас?

– На сегодня я констатирую первую вещь: бюджет Киева, а это наши с вами налоги, используется крайне неэффективно. У меня не просто десятки фактов вопиющих нарушений. Вот – том (показывает пачку документов. – "ГОРДОН"), это мой запрос в аудиторскую службу, это оценка госаудитом эффективности использования бюджетных средств в Киеве, крайне негативная. Можно поднять документы Счетной палаты, вы то же самое там прочитаете. И в целом, и по конкретным программам. В ближайшее время я получу на тысячу страниц отчет Кабмина, который ровно год назад делал аудит деятельности города. Я уже видел отдельные его строки, я считаю, что там полно фактов для передачи в органы правопорядка. Но как минимум я берусь вам утверждать, что неэффективно используются средства Киева. Поэтому первый пункт моей программы – аудит.

Я не хочу повторять президента Владимира Зеленского, который нам обещал аудит всей страны перед выборами на пост президента. Аудит не проведен. Не проведен аудит жилищного фонда, а он обещал ровно год назад, после того, как развалился дом в Дрогобыче, восемь человек погибло. Он обещал – не проведено. Мы не знаем, в каком реально состоянии наши мосты, мы не знаем, в каком состоянии наши дома, мы не знаем, в каком состоянии наши теплосети, наши ТЭЦ, наша канализация, наши электросети. Я просто напомню вам, что два месяца назад впервые за 30 постсоветских лет остановилось метро из-за аварии на ТЭЦ-5. Никогда такого не было, метро можно принудительно остановить, но не из-за сбоя энергосистемы, это чрезвычайная техногенная ситуация. И свидетельствует она о том, что в Киеве накапливаются инфраструктурные проблемы.

Первое – это аудит, полный аудит города: и финансов, и технологической цепочки. Без аудита это тупиковая ситуация. Это как если вы приступили к ремонту своего дома, но у вас нет ни проекта, ни анализа прочности фундамента, несущих конструкций – вы будете вкладывать деньги, а потом все равно все это навернется, вы потратите в три раза больше, чем могли бы, если еще никто не погибнет по дороге. Аудит – это первое.

– Кто будет делать для вас такой аудит?

– Аудит должна делать профессиональная команда. Я не хочу говорить, что у Виталия все непрофессионалы, но есть масса у меня лично претензий кроме профессионализма к команде городского руководства. Поясню сразу причины, ничего сложного тут нет. При всей симпатии к Виталию как к человеку, спортсмену нашему, лицу нашей спортивной Украины, все-таки мы все понимаем, что его профессиональный уровень в вопросах управления, строительства, коммуналки, инфраструктуры... ну, мягко говоря, у него другое образование. И именно поэтому по законам управления он и команду подбирал по своему ранжиру. И поэтому, к сожалению, на сегодня я не могу сказать, что по моей субъективной оценке, уровень профессионализма команды КГГА отвечает проблемам, которые стоят перед городом.

Я это и собираюсь доказать в результате. Для этого надо провести аудит. Я, кстати, не понимаю, почему этого не сделал президент Зеленский, он собирался его делать год назад.

– Это будет делаться силами украинской команды или планируете привлекать международные компании?

– Точно украинской. Не надо точно приглашать никаких Deloitte Touche, потому что это все полное разводилово. Им дают деньги, они проводят бухгалтерский аудит – "Нафтогаза", например. Никого это не интересует, это абсолютная туфта. Просто те факты, которые у меня уже есть – их надо просто обобщить и обнародовать, чтобы все поняли. Вы поймите, городская власть не может работать без доверия, это 100%, у нее ничего не получится. Поэтому киевляне должны четко для себя осознать, они удовлетворены или не удовлетворены.

Яркий вам пример, злополучный Шулявский мост – напоминаю, его открывал 1 января Виталий в костюме Деда Мороза на квадроцикле. Что он там открыл, расскажите? Его ремонт длился до августа месяца. В августе месяце они заканчивали – перекладывали асфальт, закатывали канализационные люки. Посмотрите, там съездов нет еще нормальных до сих пор, причем съезды все равно останутся проблемой, потому что они не решили проблему с цехом бывшего "Большевика", и там нельзя ни заехать, ни съехать в стратегическом направлении.

В результате что мы имеем: мы вложили полтора миллиарда, а по моим оценкам, эта сумма в два раза больше, чем на самом деле должны были; скандал с генеральным подрядчиком, это корпорация "Укрбуд", которая потом обанкротилась; и у меня сразу второй вопрос: а как можно было сомнительному генподрядчику выделять еще и авансом 800 млн грн? А как это можно вообще? Как? Минимум я считаю в два раза там завышена смета. Мост не решил проблему, я считаю – деньги потрачены неэффективно. И дальше нужно будет доливать, чтобы он заработал. Это яркий пример того, о чем я говорю.

– У меня перед глазами недавний опрос группы "Рейтинг". Вы говорите, что если киевляне довольны, то пусть выбирают Кличко. Но вот они отвечают на этот вопрос социологов и 59% считают, что ситуация в столице за время пребывания Кличко на посту мэра скорее улучшилась. Вы не верите опросам или киевляне чего-то не понимают?

– Я не враг киевлянам, они больше соображают пока глазами, и к сожалению глубокому, им же не раскрывают полностью ситуацию по состоянию бюджета, состоянию коммунальной инфраструктуры. Но я не враг, еще раз говорю: свою миссию я вижу в одном – в ходе избирательной кампании все сделать для того, чтобы уровень киевлян поднять до уровня хозяев города. Потому что они пока себя чувствуют приезжими: приехал-уехал.

Это я виноват или Тимошенко, что метро остановилось из-за электронного билета, на который потрачен миллиард гривен?

– Почему же они тогда так довольны?

– А почему когда раньше "Киевкоммунэнерго" была в компании ДТЭК, мы все были недовольны? Но по крайней мере она не доила бюджет, из бюджета ничего не дотировали. А вот за последние годы 3 миллиарда гривен закачали туда. А куда они пошли? Можно об этом спросить? На эти 3 миллиарда можно было сделать капремонт половины домов, старых хрущевок, а они пошли и куда-то растворились в этой компании. А почему, вы не знаете? А почему ТЭЦ-5 в аварийном состоянии? А что у нас с мусоросжигательным заводом? Не понимают киевляне, что там вонидло такое, извините за выражение... Ну едете вы в Борисполь, рассказывать и встречать европейских гостей, что вы европейский город. Только вам мимо вонидла Бортнической станции аэрации надо проехать и мусоросжигательного завода. И дальше рассказывайте свои сказки.

А транспортный коллапс? Киевляне что ли не понимают, что это не случайно? Что он годами заходил сюда? Хоть одно разумное решение было сделано по этому поводу? А мост Патона, который надо ставить на капремонт, а еще проект даже не начали готовить. А проект два года будет готовиться, понимаете? По нему сейчас ни утром, ни днем нельзя проехать. А мост Метро, который точно в таком же состоянии, они этого не понимают? А Южный мост, который ремонтируется каждое лето так, что там пробки, нельзя проехать – каждое лето, на одном и том же месте! А ремонт дороги на Борщаговку, на пять месяцев вообще ее отрезали, вдоль скоростного трамвая, и не могли люди попасть туда. Как можно каждые пять месяцев полностью перекрывать дорогу? Я десятки, 20, 100 приведу таких примеров.

Я здесь выполняю такую миссию, извините, может немного черновую, но я удивлен, почему этого не делает Офис президента и господин президент. Все-таки у нас не просто мэр города, у нас еще и глава КГГА, назначенный президентом. За год можно было разобраться. Поэтому я очень хочу, чтобы киевляне поняли, что здесь такой, извините, договорнячок.

А проблемы только увеличились инфраструктурные за это время. Я аплодирую и кричу "Вау!" мостику и флагштоку. Который, кстати, очень красивый, только на него нет ни одного документа. Вы же понимаете, что там ни одного разрешения и градостроительной документации? Это все потом кто-то будет узаконивать. Точно так же, как нет документов на Подольский мостовой переход. Вы, наверное, не знаете, киевляне не знают, что он вообще без документов строится и там вообще я не знаю кто и как будет подписывать введение его в эксплуатацию.

А у меня еще один главный вопрос, а возьмите генеральный план развития города, который действует и пока его никто не отменял, и сравните с тем, что наваяли за последние годы. Что до Кличко, что во время. Очень нехило наваяли. Вы думаете, это в соответствии с генпланом на Мечникова вырос суперцентр, или на Федорова, или на любой другой улице? Вы думаете, это по генплану? Мэр и его команда не выполняют главный документ города, генеральный план. А что вам еще надо объяснять?

Я на каждую встречу приезжаю – и на меня наваливаются жители. Вот вчера навалились в Соломенском районе, до этого в Святошинском. Они одни и те же претензии предъявляют, и они набрасываются, извините, на меня. Я говорю: "Ребята, мы с вами в одном городе, вы точно по адресу свои претензии предъявляете? Вы ничего не путаете, когда вы жалуетесь на ваши коммунальные компании, которые вас раздевают в ваших подъездах и ваших дворах?" И это я виноват или Тимошенко, что метро остановилось из-за электронного билета, на который потрачен миллиард гривен? Запишите, пожалуйста – миллиард гривен на электронный билет! Но, извините, это даже смешно. Или не смешно уже.

Поэтому я свою миссию вижу таким образом. Мне тут жить, я тут живу, мои дети тут живут, и мои дети не во Штатах и не в Англии учатся, а в киевских школах и лицеях.

У меня 17 старшему, через год и день двойня появилась на свет, потом младший-средний, ему 12, и недавно появился младший, ему восемь

– За кого вы голосовали на прошлых выборах мэра?

– На тот момент я считал, что у Виталия новая команда и она будет выполнять обещания. Более того, я вам скажу, что Виталий год пытался с новой командой какие-то вещи делать, у него какие-то были консультанты, и немецкие, европейские. И он пытался, но через год ситуация кардинально изменилась.

– Вы разочарованы своим выбором?

– У меня с Виталием свои давние отношения, мы знакомы 30 лет. Он бывал на дне рождения у меня, у моих детей, они гордились, я его искренне всегда ценил, и его брата Володю тоже. Но управлять городом – это выше личных отношений. Я сегодня его управленческие таланты не воспринимаю. Считаю, что что-то сделано хорошее, но бессистемно и хаотично. И, например, я однозначно уверен, что Виталий и дальше должен продолжать служить городу, желательно таким послом города в мире, понимаете? Он реально может сюда притянуть хороших инвесторов, он реально может затянуть очень богатых людей под хорошие классные проекты, которые нужны городу, чтобы не доить бюджет. У него реальные колоссальные связи, но как управленец города – я точно говорю, что это не мой идеал. И поэтому я решил предложить киевлянам альтернативную модель.

– А Кличко вы должность предложите, если вас изберут?

– Я уверен, что в Киеве должен быть некий такой совет отцов города, куда Виталий должен и может входить, может быть возглавлять, именно для того, чтобы поднимать авторитет города в мире и притягивать сюда туристов, инвесторов, ведущих звезд. Он это может делать идеально, более того – он это и любит, и умеет делать. А мэрская работа – это такая кропотливая, ежедневная: с утра совещание, потом еще одно, потом поехал проконтролировал, кому-то дал по голове, кого-то уволил, кому-то выговор, с людьми пообщался, а люди вот так рассказали: про мусор, про подъезды, про крыс, про тараканов, про шприцы... Ты приехал, и надо провести еще одно совещание.

И извините, я вам точно говорю – я не хочу Виталия ругать ссориться с ним, но я не помню ни одного совещания, которое бы Виталий профессионально провел. Или чтобы состоялась какая-то публичная дискуссия на городскую тему. Это не та модель, это модель картинки, которую нам с вами продают и уговаривают. Но я не хочу таким барашком быть.

Фото: kucherenko.info

– Почему ваши амбиции вдруг оказались уровня мэра, пусть и столицы? При том, что вы избирались в Раду не раз, были министром. Гораздо более масштабные должности, с большими возможностями. Почему вы решили, что сейчас это – ваш уровень?

– Ну, во-первых, я был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, я прекрасно понимал и в меру сил и компетенции осуществлял политику государственную. Я никогда, и ни один министр, ни я, ни до меня, ни после, не управляли жилищно-коммунальным хозяйством страны. ЖКХ страны министр управлял в Советском Союзе, Потому что по его звонку снимались, увольнялись, назначались, выделялись... и прочее. С момента децентрализации и передачи власти на места министр и правительство осуществляют политику. Я вам точно могу сказать, что на тот момент политика была правильной, справедливой: и тарифная, и финансирование, и приоритеты. Вы все можете вспомнить, что было в 2009-м. Другое дело, что на тот момент, что мэры, и в том числе славноизвестный [экс-мэр Киева Леонид Черновецкий], они все это по-своему преломляли. Этот разрыв – это системная проблема нашей страны, эта децентрализация, которая превратилась в неуправляемую. Я за децентрализацию, но я за государственный контроль.

Сегодня я уже год как первый заместитель комитета Верховной Рады по энергетике и коммуналке. Я вижу, какой бардак творится в стране в этой сфере: долги, неуправляемость, люди недовольны, все амортизируется. Я вижу, какой бардак творится в Киеве, ничуть не лучше ситуация, я вам гарантирую. Но вы сами можете проанализировать: порывы теплотрасс, порывы воды, платежки, которые вам выставляют, отсутствие учета, регулирования. Мы сегодня находимся в оппозиции, и извините, но "Слуги народа", к сожалению, ну они пока неадекватны в восприятии нормальных идей. Они начинают умнеть, но боюсь, им времени не хватит.

Но у меня абсолютно нормальный опыт и я абсолютно могу конструктивно в этой ситуации заниматься городским управлением. Это то, чему меня учили, я окончил кибернетический факультет, работал в Институте кибернетики, окончил Академию государственного управления, я автор десятка книг, в том числе и про государственное управление, кандидат наук, я имею опыт и имею мозги, имею команду и понимаю, кого нужно привлекать для того, чтобы качественно повысить уровень управления и уровень ответственности при принятии профессиональных решений.

А с Виталием мы здороваемся нормально, ни в коем случае ничего личного. У нас достаточно были интересные события в жизни, воспоминания, чтобы мы переходили на личности. Но город с его проблемами и интересами сегодня выше этого.

– И это вам интереснее, чем работа в Раде?

– Конечно же, на сегодня – да. Я понимаю, что многие молодые люди сейчас со скепсисом начнут рассказывать, что вот дедушка собрался в мэры... А "дедушку" пять сыновей от 8 до 17 "тонизируют" каждый день!

Фото из личного архива Алексея Кучеренко

– Ну внуков у вас как раз еще и нет же, вы не дедушка.

– Ну а как, если у меня старшему сыну 17 лет только летом исполнилось?

– У вас пятеро, и младший совсем маленький?

– У меня 17 старшему, ровно через год и день двойня появилась на свет, красавцы такие. Потом младший-средний, ему сейчас 12, и недавно появился младший, ему восемь. Я их всех люблю, это мои сыновья, вне зависимости от жизненных коллизий. Они и сами ценят это, я ими доволен, я понимаю, что в любом случае это будет цвет. С их мамой я поддерживаю абсолютно нормальные конструктивные отношения, приятельские. Ответственность за детей – она заземляет все проблемы.

– А мам, если не секрет, у этих мальчиков сколько?

– Одна.

– Вы рассказывали раньше, что вы в разводе.

– Да, и дети живут со мной. У нас, слава богу, метров жилья хватает, пространства хватает, папе сил хватает, мама помогает в меру сил, конфликтов нет, наоборот. Дети это ценят. Никаких проблем нет.

Фото из личного архива Алексея Кучеренко



Черновецкому сказали: "Ты спрячься, потому что сядешь". Давайте вещи своими именами называть

– Вернемся в большую политику. Что вы думаете об идее разделить должности главы КГГА и мэра Киева и законопроекте "Слуг народа" на эту тему?

– В нынешнем законопроекте нет никакого обязательства президенту назначать главу администрации. Я с вашего разрешения, как магистр государственного управления, пусть не обижаются киевляне, такой маленький ликбез проведу. Потому что на этом часто спекулируют.

Что такое местное самоуправление? Это право избрать себе орган и городского голову, которые будут решать многие вопросы обустройства жизни в данном населенном пункте от имени территориальной общины. Почему я не говорю "все"? Потому что если бы были "все", то тогда страна была бы не нужна. Хочет этого или не хочет любой городской голова, начиная от Киева, его окружают дороги государственного значения, железная дорога, энергосистема единая, газовая система единая, закон и право, которые действуют от имени государства (должны, по крайней мере) на территории данного населенного пункта, стандарты проживания, качества услуг, защиты потребителя, защиты прав.

Поэтому любой мэр, даже если он супергениальный, он должен все равно понимать, что он будет подчиняться законам Украины и Конституции Украины. Его задача – в рамках этих законов Украины и Конституции, защищая интересы граждан, развивать свою территориальную общину и всю инфраструктуру. Он – генеральный менеджер акционерного общества "Киев", которое состоит из двух миллионов 967 тысяч акционеров. Это киевляне, которые на сегодня официально числятся. Гостей тут намного больше, которые приезжают-уезжают, так что миллионов точно 4,5–5. Но я говорю про избирателей. И это мэр, городской голова и городской совет, это самоуправление.

Теперь, кто такой глава государственной администрации? Это лицо очень полновесное, я считаю, что это должен быть человек от президента (хотя если мы будем двигаться в сторону парламентской республики, то он должен быть от Кабмина), который осуществляет государственный контроль за соблюдением всех законов, Конституции, права, порядка, свобод граждан, стандартов качества воды и всех услуг на территории данной общины. Понимаете? Это то, что во многих странах называется префект. Ну, Америку давайте не трогать, она по-другому вообще развивалась, каждая страна свою модель искала. Поэтому в данной ситуации, по старому закону, если не ошибаюсь, 1999 года, про Киев – столицу Украины, эти две должности разведены, но по традиции сложилось так, что выбранного киевлянами голову назначали главой государственной администрации.

Вы знаете, сразу хочу обратить внимание: глава государственной администрации точно не имеет права сказать фразу: "Я не влияю на тарифы, я не влияю на застройщиков, я не влияю на то, что где-то у меня "Элита-центр" разваливается, я не влияю на то, что у меня какие-то наркоманы". Он глава горадминистрации, он на все влияет, он за все отвечает – за все, что происходит на территории. В отличие от мэра, который действительно имеет много полномочий, но они неполные. Вот именно здесь заложена суть. И по-моему в Киеве в последние годы, особенно при Виталии, очень такая интересная модель: там, где это интересно, я глава КГГА, а там, где надо нести ответственность – "ой нет, я городской голова". Киевляне вот этих различий могут тонко не чувствовать. Я очень хорошо чувствую. Это я вас уверяю. Поскольку я с этим натерпелся, когда был министром. Когда мэры просто занимались анархией и не делали того, что им предписано.

Поэтому сегодня обязанности назначить мэра главой КГГА нет. Более того, напоминаю вам, в свое время [Александр] Попов был главой КГГА при живом Черновецком городском голове, просто Черновецкому сказали: "Ты спрячься, потому что сядешь". Давайте вещи своими именами называть. И поэтому Попов был главой КГГА, но он так и не стал городским головой, он не вел заседания Киевсовета, его просто готовили к выборам, чтобы киевляне как-то могли его избрать. Но в результате мы понимаем, чем это закончилось. Я не судья Александру Павловичу, у меня с ним нормальные, стабильные взаимоотношения, но 2013 год – киевляне помнят. Он выступал не как лидер города, а как назначенный сверху чиновник от [тогдашнего президента Виктора] Януковича. И в этом его трагедия.

Сегодня должности и так разделены, эта дискуссия, думаю, будет и до выборов, и после выборов, я очень бы хотел, чтобы реально было избрано то лицо, которое может быть одновременно и полноценным городским головой, но который будет осуществлять государственный контроль в рамках закона о государственных администрациях. Это даже два разных закона, понимаете? Это закон о местном самоуправлении и закон о государственных администрациях. Вот этот один человек должен и там, и там действовать. Хотя в Киеве модель управления тупиковая, как по мне, и это будет последняя загрузка по такой модели. Киев вот такой модели, как есть сегодня, не выдержит. В том числе и 120 депутатов городского совета.

Я вообще слабо понимаю, что такое оппозиция в местных советах. Тут я не вижу вообще повода для оппозиции, понимаете?

– А сколько нужно?

– Меньше. Передавать надо однозначно на уровень районов, там должно быть адекватное количество, чтобы районные депутаты формировали районный совет, чтобы депутат был от 10–15 домов, условно говоря, он тогда может быть намного ближе к народу, он сможет действительно без отрыва от основной работы исполнять свои функции и отвечать. И туда можно много полномочий передать: по территориям, по парковкам, по озеленению – все местные, районные. У нас огромные районы, у нас районы в среднем по 250 тысяч человек – как областные центры.

А в Киевском городском совете, я уверен, что нужно оптимальное число депутатов, это очень серьезные такие "отцы города" избранные, ну условно – 30–40 максимум. И я бы подумал о том, чтобы давать им бюджет и заработную плату, чтобы они профессионально могли работать как депутаты именно городского такого органа.

– Не совмещая?

– Я думаю, да. Потому что Киев этого заслуживает и может себе это позволить.

– Вы идете и в Киевсовет с командой, на какой результат рассчитываете? Сейчас 17 депутатов в Киевсовете.

– Как вам правильно сказать. Вот забег, и перед стартом спросите у спортсмена, на какой результат он рассчитывает. На первый! Если спортсмен перед забегом говорит: "Я хочу пятым быть"... Или два боксера перед боем, собралось пять тысяч народу... Я был на боях Виталия, болел за него, и в Германии, Дюссельдорфе. И что, его все расспрашивают, а он говорит: "Я иду проиграть"? Извините, на хрен ты такой нужен? Рассчитываю на максимальный результат.

– Если предоставить это как прыжки в высоту с шестом, то вам нужно сразу знать, куда вы ставите планку, заранее.

– Стать весомой, значимой фракцией в будущем составе городского совета, с которой будут все считаться. Я бы даже не говорил о какой-то оппозиции, потому что я вообще слабо понимаю, что такое оппозиция в местных советах. В Верховной Раде – там политика, а оппозицией по чему быть? По тому, что не давать деньги разворовывать, или по тому, чтобы канализация работала хорошо или вода? Тут я не вижу вообще повода для оппозиции, понимаете? Здесь просто должна быть стабильная прагматичная работа, и у меня есть время и возможность киевлян в этом убедить. Конечно же, было бы побольше времени – я уверяю, и получше была бы сейчас ситуация. Но ничего страшного, будем работать, мы на хороший результат рассчитываем.

Хотя есть и другая проблема, все-таки Киев – достаточно политизированный город, очень политизированный. Это неплохо, с одной стороны, это Киев всегда вытаскивало из тяжелых ситуаций и Киев был центром принятия решений. Но с другой стороны, во многом избиратели будут все-таки руководствоваться политическими симпатиями, а не прагматическими вопросами мусора и канализации. Здесь вот такое противоречие есть в законе, но пока другой модели нет. Я действительно определенным образом заложник этой ситуации, я очень бы хотел быть хозяйственником, но, извините, по закону я выступаю от политической силы. Так же, как и мои оппоненты.

Тот же самый Виталий, который, как он уверяет работает с утра до ночи, но тем не менее, идет как лидер политической партии УДАР. Которой не было видно сколько? Пять последних лет? Нигде, ни на одних выборах. А сейчас опять реанимация партии. Появилась партия "Перемога" какая-то. Это особенности нашей украинской жизни.

Кто-то хочет замочить соперника, а в результате он ему только рейтинг повышает

– В любом случае, выдвигаться нужно от политической силы и в бюллетенях на голосовании в горсовет тоже будут партии.

– Здесь надо смотреть в первую очередь не столько на политические знамена и лозунги, сколько на адекватность людей и их бэкграунд. Тех, которые идут по спискам. Этим людям принимать решения и делить 58 млрд грн бюджета Киева, а я думаю, он будет расти. Вот именно эти люди делят наши с вами 58 миллиардов. Поэтому задумайтесь об этом.

– Объединяться в горсовете фракция "Батьківщина" будет, не глядя на идеологию?

– Я бы вообще не забегал вперед и считаю, что "Батьківщина" вообще не должна никаких обязательств ни перед кем сегодня брать, просто идти и убеждать, воевать за каждый голос, показывать, доказывать. А там как-то карта ляжет. Понятно, что политический фактор будет довлеть, но тем не менее, еще раз хочу сказать – это ответственность перед киевлянами, высокая ответственность.

– Вы ожидаете, что борьба за голоса будет грязной?

– При таком контроле с разных сторон, достаточно тяжело будет манипулировать серьезно, хотя потуги всегда есть. Вы знаете, покарали бы еще в 2005 году за фальсификацию ЦИК, впаяли бы им хорошие сроки – и уже забыли бы эту проблему. А у нас миндальничают, к сожалению.

Что касается публичной борьбы, я не думаю, что она будет грязной, она будет жесткой. Просто я хотел бы и всех призываю, чтобы это не были бои без правил, понимаете? Если это критика, основанная на фактах, аргументах, то пожалуйста. Должны быть дискуссии, публичные желательно. И не с клерками, не с помощниками мэра. Так смысла никакого нет.

Понятно, что будет выливаться компромат, но сейчас это уже имеет двоякое влияние. У нас люди настолько ко всему этому привыкли, что кто-то хочет замочить соперника, а в результате он ему только рейтинг повышает.

– Любые упоминания ценны?

– По Марку Твену – только не некролог.

– Лишь бы фамилию не путали. А будут технологии с двойниками? На последних парламентских много такого было.

– У меня уже в загашнике 12 Кличко и 18 Пальчевских. Шутка.

– Инициалы хоть совпадают? Вы нашли правильных людей?

– Изменим имя, не проблема! Все будут Виталии Владимировичи.

– Можно даже Владимирами написать, многие не разберутся.

За год гарантирую уменьшить время простоя киевлян в транспорте в среднем в два раза

– И все-таки, если вас изберут, то какие ваши обещания киевляне смогут к концу каденции сверить с реально сделанными делами?

– Несколько ключевых вопросов. Гарантирую киевлянам очень прозрачную жесткую тарифную политику и тарифное регулирование по всем коммунальным и энергетическим тарифам в Киеве, гарантирую своей личной совестью, семейством и прочим. Ни одной копейки не дам никуда украсть, более того, не дам на тарифы вешать неэффективное, дурное, тупое управление коммунальщиков и потери безразмерные и прочее, и прочее. Знаю, как это сделать, лучше всех в стране. Это первое.

Второе. Гарантирую киевлянам в рамках закона и правого решения в суде перерасчет и компенсацию переплаченных денег за последние годы по тарифу на содержание домов и придомовых территорий. По моим подсчетам это 2 тысячи гривен в среднем на квартиру. Киевляне многие знают, что я веду давний суд, уже три с половиной года с КГГА именно по поводу этих тарифов, я уверен, что я его выиграю рано или поздно, хотя КГГА его затягивает максимально, просто тупо не приходит на заседания, с судьями работает. Это нечистоплотная борьба. После моего избрания мэром я просто со стороны города исполню эти обязательства. Город обманул, КГГА и коммунальные службы обманули киевлян на очень большую сумму. Что с этим делать – мы вместе посоветуемся и решим, у меня очень хорошие есть идеи по этому поводу. Я понимаю, что все это не так просто компенсировать из бюджета, но это будет нормальная, правильная, справедливая программа.

Гарантирую, что в кратчайшие сроки, за год–два, все дома Киева будут иметь техническую документацию, паспорта домов с четким аудитом технического состояния, будут иметь документы на придомовую территорию, которая будет отведена, киевляне будут понимать, за что они платят.

Будет 100% учет на все услуги, в первую очередь по теплу, и будет однозначно дистанционное снятие показной счетчиков, чтобы не устраивать этот лохтрон, когда по телефону непонятно кому киевляне что-то говорят, а потом удивляются, почему у них в платежки космические. Это полная авантюра, тратить миллиарды денег на так называемый Smart City и не иметь дистанционной системы учета потребления энергоресурсов и коммунальных услуг. Это авантюра просто, причем она не случайна, она сделана сознательно, для того чтобы просто снимать лишние огромные деньги и делить их в недрах коммунальных предприятий.

Гарантирую кардинальное сокращение коммунальных предприятий – убыточных, ненужных, и наведу порядок быстро, вместе с киевлянами. Публичный аудит всего Киева.

За год гарантирую уменьшить время простоя киевлян в транспорте в среднем в два раза. За год, достаточно малозатратными средствами. Я не говорю сегодня про строительство большой окружной дороги, это 8 миллиардов долларов и 20 лет на это уйдет, не верьте тому, кто вам обещает, что это за год можно сделать, нереально абсолютно. Бред, авантюра очередная. Но малозатратными средствами за год можно этих вещей достичь.

По экологии четко знаю приоритеты: захламленный, зеленый Днепр, стыдно вообще привести кого-то, выйдите на набережную, посмотрите. Это Дарницкая ТЭЦ, это отвалы ТЭЦ, это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод, станция аэрации и наведение порядка и жесткой дисциплины с вывозом твердых бытовых отходов. Киев стал захламленным городом, нечистым.

А Киев обязан иметь шик, лоск, чистоту. Эти вещи очень быстро надо решить.

Далее. Гарантирую, что я не буду говорить бред: "У вас будет горячая вода", я не буду вам рассказывать, что у меня дома бойлер, поставьте все бойлер себе. Это просто непрофессионализм, я не хочу его обсуждать.

Гарантирую, что ливневки будут чиститься. Не будут списываться на них десятки миллионов гривен каждый год, а потом нам рассказывают, что это виноваты "папередники".

Гарантирую жесткую программу обновления городского транспорта и увеличения его количества. За последние четыре года сократилось количество муниципального транспорта на 100 единиц. В Киеве в три раза меньше единиц общественного транспорта, я не говорю про его состояние, нежели в Варшаве, которая не больше Киева. В три раза у нас меньше! Вот вам при чина того, почему не рассасывается город. И почему все эти придумки с полосами общественного движения – они не работают. Транспорта нет!

Я понимаю, как математик, как кибернетик, как ответственный человек, как это все решить. И это мои личные обязательства перед киевлянами.