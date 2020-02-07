"Как шпана из подворотни". Реакция соцсетей на мат нардепа Максима Ткаченко в адрес Алексея Кучеренко

"Щас за клоуна, бл...дь... За клоуна вы щас п...зды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко Скриншот: Актуальная Правда / YouTube

Конфликт начался с того, что народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в четверг на заседании парламента обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой утихомирить нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука, который не давал пройти к президиуму коллеге Кучеренко по фракции Сергею Власенко.

У депутатов из фракций "Слуга народа" и "Батьківщина" разошлись мнения в вопросе о введении рынка земли в Украине, а 6 февраля Рада приступила к рассмотрению законопроекта на эту тему во втором чтении.

Все началось с потасовки Власенко и Дмитрука. Фото: Yan Dobronosov / Facebook

К Кучеренко подошел нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

"Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте", – заявил он Кучеренко.

В ответ тот назвал "слуг" малолетними клоунами.

"Щас за клоуна, бл...дь... За клоуна вы щас п...зды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко. После этого коллеги отвели нардепа из фракции "Слуги народа" в сторону.

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Видео: Актуальная Правда / YouTube

Кучеренко написал на Ткаченко заявление в полицию и сказал, что готов его забрать только в том случае, если тот извинится с трибуны. Ткаченко в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что обматерил Кучеренко в Верховной Раде, потому что тот умышленно его спровоцировал, а приносить извинения он не намерен.

В социальных сетях обсуждают этот конфликт.

"Дожили... Довыбирались... Так называемый "ЗЕслуга народа" Максим Ткаченко, как шпана из подворотни, обматерил своего оппонента из "Батьківщини" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента. Клоун, он и есть клоун. Простите за нецензурщину от депутата парламента", – пишет Валентина Коваленко.

Людмила Месяц считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на поведение депутатов из пропрезидентской фракции.

"Пришло неумное стадо, которое не знает даже самых простых моральных законов – в таком тоне разговаривать со старшими людьми, по меньшей мере не красиво. То собак советуют продать, чтобы выжить украинцу, то почки продать... Если Зеленский в ближайшем будущем не начнет чистку своих рядов, буду считать, что он самоубийца", – отмечает она.

Тамара Снежко поддержала сторону Ткаченко.

"Кучеренко борется за место при "корыте" и отнюдь не за землю... они не защитили територию страны, интернет... А теперь своими грязными методами противостоят прозрачной власти. За десятки лет их власти никакого благополучия украинцам, весь их труд в парламенте – для своего обогащения... Пожелаю вам выдержки и понимания. А таким, как Кучеренко, – отставки и здоровья", – заявила пользовательница Facebook и опубликовала ссылку на новость о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия одобрил высказывания Ткаченко.

Пользователь Игорь Вутков запустил хэштег #НеБудьКакТкаченкоУважайСтарших!

Журналистка Алена Яхно подчеркивает, что до вчерашнего дня о Максиме Ткаченко мало кто слышал.

Общественный деятель Назар Приходько считает, что еще неизвестно, кто из участников конфликта "захлебнется зелеными соплями".

Экс-нардеп Игорь Мосийчук посетовал на интеллигентность Кучеренко и заявил, что на его месте дал бы Ткаченко "в бубен".

"Это уважаемый Алексей Юрьевич просто интеллигентный человек, потому что если бы эта слуга ко мне так подскочила, то уже в бубен между своих бычьих рог получил!" – написал политик.

Сам Кучеренко рассказал в Facebook, что вынужден объяснять своим четырем сыновьям, что вчера произошло в Раде.

"Мои сыновья терзают меня простыми вопросами – кто этот "нехороший дядя", почему он ругается матом, как получилось, что его избрали в ВР, кто его туда привел и за какие деньги, почему он является целым заместителем правящей фракции, кто его родители и как его наказать, когда они подрастут?! Я всеми силами пытаюсь объяснить мальчикам, что идиотов кругом очень много, нужно набраться терпения и ни в коем случае не вступать с ними в перепалки, наказывать хулиганов нужно по закону, а о том, кто его привел в ВР, нужно спрашивать у нашего президента Владимира Зеленского и у "политических лидеров" его "политической силы"!" – написал нардеп.