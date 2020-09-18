ГОРДОН
 
 
Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


все материалы автора

Верещук всерьез планирует снять свою кандидатуру с выборов мэра Киева из-за саботажа ее кампании "кураторами" из "Слуги народа"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Пришли свежие инсайды из штаба кандидата в мэры Киева Ирины Верещук.

Говорят, она всерьез планирует снять свою кандидатуру с выборов. Причина – саботаж ее кампании со стороны "кураторов" киевских выборов "Слуг народа" – народного депутата Николая Тищенко, "смотрящего" Дениса Комарницкого и представительницы из вечно молодой команды экс-мэра Леонида Черновецкого Аллы Шлапак.

Говорят, они решили единолично все "порешать", без нее "забили" списки президентской партии в Киевсовет своими людьми.

Верещук, мягко говоря, очень сильно удивилась, обиделась и разозлилась. Кто бы что ни говорил, но она действительно сильная женщина с амбициями. У нее были свои планы на список "слуг" и своя команда, которой она хотела обеспечить включение в проходную часть. И вот такое отношение со стороны "старой гвардии" ее просто возмутило. Придуманная Комарницким, Шлапак и Тищенко концепция, когда они решают все, а Верещук – свадебный генерал без права голоса, ее категорически не устроила. Как и вписанные ими в список "Слуги народа" кандидаты.

И теперь Верещук вполне серьезно планирует сойти с дистанции, как можно громче хлопнув дверью.

Что может спасти ситуацию – хз...

Говорят, Верещук поставила ультиматум. Или Зеленский вмешивается в работу киевского штаба и встает на ее защиту. Или госпожа кандидат пакует вещи, берет в руки зонтик и летит обратно в парламент.

Теперь мяч на поле Банковой. Наблюдаем, какое решение примет офис.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Киев, Киевсовет, Ирина Верещук, местные выборы, Виктор Таран, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров G
Елена ПОСКАННАЯ
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова? G
Елена КРАВЧЕНКО
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS