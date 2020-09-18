Верещук всерьез планирует снять свою кандидатуру с выборов мэра Киева из-за саботажа ее кампании "кураторами" из "Слуги народа"

Пришли свежие инсайды из штаба кандидата в мэры Киева Ирины Верещук.

Говорят, она всерьез планирует снять свою кандидатуру с выборов. Причина – саботаж ее кампании со стороны "кураторов" киевских выборов "Слуг народа" – народного депутата Николая Тищенко, "смотрящего" Дениса Комарницкого и представительницы из вечно молодой команды экс-мэра Леонида Черновецкого Аллы Шлапак.

Говорят, они решили единолично все "порешать", без нее "забили" списки президентской партии в Киевсовет своими людьми.

Верещук, мягко говоря, очень сильно удивилась, обиделась и разозлилась. Кто бы что ни говорил, но она действительно сильная женщина с амбициями. У нее были свои планы на список "слуг" и своя команда, которой она хотела обеспечить включение в проходную часть. И вот такое отношение со стороны "старой гвардии" ее просто возмутило. Придуманная Комарницким, Шлапак и Тищенко концепция, когда они решают все, а Верещук – свадебный генерал без права голоса, ее категорически не устроила. Как и вписанные ими в список "Слуги народа" кандидаты.

И теперь Верещук вполне серьезно планирует сойти с дистанции, как можно громче хлопнув дверью.

Что может спасти ситуацию – хз...

Говорят, Верещук поставила ультиматум. Или Зеленский вмешивается в работу киевского штаба и встает на ее защиту. Или госпожа кандидат пакует вещи, берет в руки зонтик и летит обратно в парламент.

Теперь мяч на поле Банковой. Наблюдаем, какое решение примет офис.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора