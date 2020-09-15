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ДЕНЬГИ

Верещук заявила, что 5% госбюджета должно пойти на здравоохранение

Увеличивать финансирование социальной сферы нужно не за счет повышения налогов, а за счет резервов, в том числе – поступлений от таможни, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Мы еще раз требуем от Минэкономики показать, почему мы не имеем поступлений от таможни
Ирина Верещук: Мы еще раз требуем от Минэкономики показать, почему мы не имеем поступлений от таможни
Фото: unn.com.ua

На сферу здравоохранения в Украине необходимо выделить 5% от общей суммы государственного бюджета на 2021 год, заявила на брифинга народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет УНН.

"Есть закон, по-моему, он должен быть выполнен хотя бы один раз, потому что мы сейчас говорим о том, что он не выполнялся в прошлые годы, но мы обещали, что он будет другим, и надо к этому стремиться. Мы говорим о здравоохранении. 5% от общей суммы бюджета должно быть отдано на здравоохранение. Мы так долго и часто критикуем реформу, мы говорим о том, что она не работает", – подчеркнула она.

Нардеп считает, что увеличивать расходы нужно не за счет налогов, а искать в резервах, которые у Украины есть.

"Мы не имеем 5%. Что дальше? Я понимаю, что мы заложили повышение заработной платы. Но мы не можем искать в карманах украинцев, увеличивая налоговую базу, нагрузку на бизнес, увеличивая давление через налоги. Эти деньги и поступления мы должны искать в резервах. Резервы – это таможня. Мы еще раз требуем от Минэкономики показать, почему мы не имеем поступлений от таможни", – подчеркнула она.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Согласно украинскому законодательству, до 15 сентября документ должны передать на рассмотрение Верховной Рады. Рада планирует рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 18 сентября. 

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Доходы в бюджете на 2021 год ожидаются на уровне 1,071 трлн грн, а расходы – в пределах 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов бюджета ожидается за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Курс, на основе которого высчитаны основные показатели бюджета, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Теги: налоги, госбюджет, Ирина Верещук, деньги, Слуга народа, здравоохранение
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