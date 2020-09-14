Курс доллара в проекте госбюджета Украины согласован на уровне 29,1 грн/$ – Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что курс доллара, на котором рассчитывается бюджет на 2021 год, составляет 29 грн/$. По его словам, такой показатель согласован с Национальным банком Украины.

Курс доллара в бюджете на 2021 год составляет 29 грн/$ Фото: depositphotos.com

Среднегодовой курс гривны к доллару в проекте государственного бюджета на 2021 год составляет 29,1 грн/$, заявил 14 сентября на брифинге министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, у нас составляет 29 гривен. Мы согласовали этот показатель с Национальным банком", – сказал Марченко, презентуя бюджет на 2021 год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее прогнозировал в проекте государственного бюджета на 2021 год курс доллара на уровне 29 грн/$. До конца этого года, по словам Шмыгаля, курс доллара сохранится на уровне 27–28 грн/$.

В правках закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 12 августа доходы госбюджета были определены на уровне 978 млрд грн. Расходы предусмотрели на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.