Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил председателя профильного комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова до 18 сентября рассмотреть проект госбюджета на 2021 год, чтобы парламент имел возможность рассмотреть этот вопрос в сессионном зале.

Разумков: Насколько я понимаю, проект бюджета будет отправлен в Верховную Раду своевременно Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2021 год. Об этом сегодня в ходе согласительного совета руководителей парламентских фракций сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября, в Верховную Раду Украины должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду своевременно", – отметил он.

Он попросил председателя профильного комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова рассмотреть проект до 18 сентября, чтобы Верховная Рада имела возможность рассмотреть этот вопрос в сессионном зале.

Сегодня народный депутат Украины от партии "Слуга народа", постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

В правках закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 12 августа доходы госбюджета определены на уровне 978 млрд грн. Расходы предусмотрены на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.