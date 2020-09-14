Кабмин Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год – Мокан

14 сентября на внеочередном заседании Кабинет Министров принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021". Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

Мокан заявил, что Госбюджет Украины на 2021 год принят вовремя Фото: Василь Мокан – public page / Facebook

Проект закона О "Государственном бюджете Украины" принят Кабинетом Министров Украины (КМУ) согласно графику бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, правительство также одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем, в частности, говорится о необходимости принятия мер по снижению налогового долга и о стимулировании экономической активности в условиях продолжающихся карантина.

Кроме того, Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" по урегулированию ряда вопросов, связанных с подготовкой законопроекта о Госбюджете Украины на 2021 год.