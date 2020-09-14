Кабмин Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год – Мокан

Проект закона О "Государственном бюджете Украины" принят Кабинетом Министров Украины (КМУ) согласно графику бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, правительство также одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
В нем, в частности, говорится о необходимости принятия мер по снижению налогового долга и о стимулировании экономической активности в условиях продолжающихся карантина.
Кроме того, Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" по урегулированию ряда вопросов, связанных с подготовкой законопроекта о Госбюджете Украины на 2021 год.
В правках закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 12 августа доходы госбюджета определены на уровне 978 млрд грн. Расходы предусмотрены на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.
Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.