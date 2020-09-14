Марченко рассказал об увеличении доходов и расходов в бюджете на следующий год

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает рост доходов на 9,4%, а расходов – на 5,1%, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на пресс-конференции 14 сентября.
"Доходы предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,35 трлн грн", – заявил министр, представляя проект бюджета Украины.
Марченко добавил, что основной прирост доходов предусмотрен за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).
В правках закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 12 августа доходы госбюджета определяли на уровне 978 млрд грн. Расходы были предусмотрены на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.
По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.