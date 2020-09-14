Марченко рассказал об увеличении доходов и расходов в бюджете на следующий год

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что доходы в бюджете на 2021 год ожидаются на уровне 1,071 трлн грн, а расходы – в пределах 1,35 трлн грн. Прирост доходов, по информации министра, предусмотрен за счет налога на добавленную стоимость.

Расходы в бюджете на 2021 год будут увеличены на 5,1% Фото: depositphotos.com

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает рост доходов на 9,4%, а расходов – на 5,1%, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на пресс-конференции 14 сентября.

"Доходы предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,35 трлн грн", – заявил министр, представляя проект бюджета Украины.

Марченко добавил, что основной прирост доходов предусмотрен за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).