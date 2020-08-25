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Минфин Украины привлек в бюджет 900 млн грн от продажи облигаций

Министерство финансов Украины во время аукциона по облигациям внутреннего государственного займа предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг – в национальной валюте и в иностранной валюте.

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Средневзвешенная доходность трехмесячных ОВГЗ составила 7%
Средневзвешенная доходность трехмесячных ОВГЗ составила 7%
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по облигациям внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет около 900 млн грн. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг – в национальной валюте и в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – три месяца, а в долларах США – 1,2 года. От размещения гривневых трехмесячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 78,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность трехмесячных ОВГЗ не изменилась и составила 7%.

"От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $30 млн (около 823 млн грн). Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 894,4 млн грн", – отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3181604228574949

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Теги: госбюджет, МВФ, бюджет, Министерство финансов, аукцион, ОВГЗ, Минфин
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