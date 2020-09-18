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Верещук: "Противоминный" закон означает сотни спасенных жизней

В Украине заминированы 17 тыс. км², рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Это в полтора раза больше территории Черногории!
Ирина Верещук: Это в полтора раза больше территории Черногории!
Фото: Ірина Верещук

Законопроект №2618 "О внесении изменений в закон Украины "О противоминной деятельности в Украине", принятый Радой 17 сентябряспасет сотни жизней, считает народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук.

"Противоминный" закон принят! Это означает сотни спасенных жизней наших военных и гражданских на Донбассе. Ведь 17 тыс. км² украинской земли "засеяно" минами, которые несут страх, страдания и смерть. Это в полтора раза больше территории Черногории! Спасибо всем, кто поддержал законопроект!" – написала она в своем Facebook.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1470639679789217

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он предполагает создание системы новых государственных органов. В нее войдут национальный орган по вопросам противоминной деятельности, комиссия по вопросам аккредитации операторов противоминной деятельности и мониторинга их соответствия требованиям аккредитации, а также центр противоминных операций, инспекции по контролю качества противоминной деятельности.

"Принятие этого проекта закона позволит упорядочить систему противоминной деятельности в государстве и при этом оптимально использовать средства государственного бюджета Украины, выделяемые на предложенные мероприятия", – сказано в записке.

По данным ООН на 20 ноября 2019 года, с начала войны на востоке Украины на минах подорвались более 1000 человек. В 2018 году 43% жертв среди мирного населения были связаны с подрывами на минах.

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 26 января этого года изъяли и обезвредили  33 838 взрывоопасных предметов.

Теги: Ирина Верещук, законопроект, разминирование
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