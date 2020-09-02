На Минских переговорах согласовали новые участки разминирования на Донбассе

На очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), которое прошло в формате видеоконференции 2 сентября, стороны добились прогресса в вопросах безопасности.

Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. 20-й участок – вблизи населенного пункта Золотое – будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного контрольного пункта въезда/выезда в этом районе, они запланированы на ноябрь.