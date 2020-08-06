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В этом году в Украине обезвредили почти 600 авиационных бомб – ГСЧС

Всего в этом году сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили 37 129 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели продолжают работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей
Спасатели продолжают работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей
Фото: ДСНС України / Facebook

С начала 2020 года пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили 586 авиационных бомб. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Всего в этом году спасатели изъяли и уничтожили 37 129 взрывоопасных предметов.

"Только в течение суток 3 августа было осуществлено 46 выездов, в ходе которых выявлено 393 боеприпаса, в том числе одна авиационная бомба", – отметили в ГСЧС.

Также спасатели продолжают работы по разминированию освобожденных от российских оккупантов территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, 3 июля подразделения ГСЧС Украины в Донецкой области, где проводится операция Объединенных сил, обследовали 1,28 га территории. В результате были обнаружены и изъяты 40 взрывоопасных предметов.

В Луганской области было обследовано 1,5 га территории. Обнаружены и изъяты 16 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, две гранаты и две единицы инженерных боеприпасов.

Теги: Украина, ГСЧС, боеприпасы, разминирование, операция Объединенных сил
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