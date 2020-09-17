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ПОЛИТИКА

Рада хочет упорядочить противоминную деятельность в Украине

Украинские парламентарии сегодня приняли законопроект, предлагающий создание системы новых государственных органов по контролю противоминной деятельности.

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Фото: EPA

Верховная Рада Украины 17 сентября приняла в целом законопроект №2618 "О внесении изменений в закон Украины "О противоминной деятельности в Украине". За документ проголосовали 287 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке указано, что документ предполагает создание системы новых государственных органов. В нее войдут национальный орган по вопросам противоминной деятельности, комиссия по вопросам аккредитации операторов противоминной деятельности и мониторинга их соответствия требованиям аккредитации, а также центр противоминных операций, инспекции по контролю качества противоминной деятельности.

Все эти органы будут финансироваться из госбюджета Украины, подчеркивается в документе.

"Принятие этого проекта закона позволит упорядочить систему противоминной деятельности в государстве и при этом оптимально использовать средства государственного бюджета Украины, выделяемые на предложенные мероприятия", – сказано в записке.

Депутаты предлагают создать центр противоминной деятельности и центр гуманитарного разминирования на существующих фондах Министерства обороны Украины.

Законопроект предусматривает изменение терминологии в сфере противоминной деятельности, аккредитации органа по оценке соответствия, сертификации операторов противоминной деятельности, стандартизации в сфере противоминной деятельности и создание системы контроля качества.

По данным ООН, с начала войны на востоке Украины на минах подорвались более 1000 человек. В 2018 году 43% жертв среди мирного населения были связаны с подрывами на минах.

В августе 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщал, что с 2014 года пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали 5551 га территории, изъяли и обезвредили 21 819 взрывоопасных предметов в зоне ООС.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия до сих пор ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны и российская армия с поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Верховная Рада, Донецк, ООН, Вооруженные силы Украины, законопроект, война в Украине, война на Донбассе, взрывы, мины, ООС
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