Боевики устанавливают на Донбассе противотанковые мины – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдательного полета своих беспилотников над оккупированными территориями Донбасса зафиксировала ряд нарушений со стороны российских оккупантов, сообщает штаб ООС.

Боевики на Донбассе устанавливают противотанковые мины. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 сентября, сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По данным СММ ОБСЕ, на оккупированной территории был зафиксирован ряд нарушений.

В частности, 7 сентября вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области обнаружены три ямы, вырытые между полосами движения автодороги. По оценке СММ, они напоминают ранее зафиксированные вертикальные ниши под автодорогой недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области, внутри которых наблюдатели обнаружили самодельный взрывной заряд.

В тот же день были зафиксированы восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги вблизи Веселой Горы, которые, по оценке ОБСЕ, принадлежат вооруженным формированием РФ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.