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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе за сутки совершили три провокации – штаб ООС

С полуночи сегодняшнего дня на линии разграничения на Донбассе сохраняется режим тишины, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня
С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку от Шумов, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Еще два обстрела были зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. "Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия", – рассказали в штабе.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. 

С начала новых суток режим прекращения огня сохраняется в полной мере, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/945077922651491

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, военные, провокации, боевики, обстрелы, СЦКК, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС
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