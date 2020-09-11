Боевики на Донбассе за сутки совершили три провокации – штаб ООС

С полуночи сегодняшнего дня на линии разграничения на Донбассе сохраняется режим тишины, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку от Шумов, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Еще два обстрела были зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. "Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия", – рассказали в штабе.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала новых суток режим прекращения огня сохраняется в полной мере, говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.