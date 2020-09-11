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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

Боевики хотели, чтобы назначенная на 10 сентября инспекция прошла не только возле поселка Шумы Донецкой области, но и возле нескольких других населенных пунктов, которые контролирует Украина. Об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

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Кравчук направил письмо координатору ОБСЕ Грау с просьбой как можно скорее изучить ситуацию со срывом инспекции в Шумах
Кравчук направил письмо координатору ОБСЕ Грау с просьбой как можно скорее изучить ситуацию со срывом инспекции в Шумах
Скриншот: Українська правда / Facebook

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области с участием боевиков так называемых "республик" отменена из-за того, что Россия выдвинула новые условия, которые ранее не обсуждались на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Народ проти" с Наташей Влащенко на канале "Украина 24".

"При этом инспектировании был привлечен представитель ОБСЕ, и там непосредственного прямого общения не было, было инспектирование в рамках СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения) при присутствии ОБСЕ. Но, к сожалению, такого инспектирования не произошло, потому что та сторона выставила новые условия, которые для нас неприемлемы", – уточнил он.

При этом Кравчук не считает произошедшее срывом Минских договоренностей. Он сообщил, что направил письмо координатору ОБСЕ Хайди Грау с просьбой как можно скорее собрать заседание подгруппы по безопасности ТКГ, чтобы рассмотреть этот вопрос.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина. 

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Россия и террористы "ДНР" выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередного заседания ТКГ, поэтому инспекция сорвалась. 

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, ОБСЕ, Донбасс, Минск, боевики, Шумы, Хайди Грау, ТКГ
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