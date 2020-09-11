Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

Боевики хотели, чтобы назначенная на 10 сентября инспекция прошла не только возле поселка Шумы Донецкой области, но и возле нескольких других населенных пунктов, которые контролирует Украина. Об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

Кравчук направил письмо координатору ОБСЕ Грау с просьбой как можно скорее изучить ситуацию со срывом инспекции в Шумах Скриншот: Українська правда / Facebook

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области с участием боевиков так называемых "республик" отменена из-за того, что Россия выдвинула новые условия, которые ранее не обсуждались на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Народ проти" с Наташей Влащенко на канале "Украина 24".

"При этом инспектировании был привлечен представитель ОБСЕ, и там непосредственного прямого общения не было, было инспектирование в рамках СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения) при присутствии ОБСЕ. Но, к сожалению, такого инспектирования не произошло, потому что та сторона выставила новые условия, которые для нас неприемлемы", – уточнил он.

При этом Кравчук не считает произошедшее срывом Минских договоренностей. Он сообщил, что направил письмо координатору ОБСЕ Хайди Грау с просьбой как можно скорее собрать заседание подгруппы по безопасности ТКГ, чтобы рассмотреть этот вопрос.