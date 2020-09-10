Резников о "мире любой ценой": Тезис, что риторика власти изменилась, – неправда

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, ни президент Владимир Зеленский, ни премьер Денис Шмыгаль, ни другие высокопоставленные чиновники не говорят о "мире любой ценой" для Донбасса.

Резников отметил, что на участие в переговорах по Донбассу согласился из-за понятной риторики власти по этому вопросу Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил "Фактам" в интервью, опубликованном 10 сентября, что нынешняя власть не говорит о "мире любой ценой" на Донбассе.

Вопрос об изменившейся риторике власти ему задала журналистка.

"Не могу с вами согласиться хотя бы потому, что лично слышал, что говорил президент [Украины Владимир] Зеленский в Париже на встрече лидеров нормандского формата. Могу засвидетельствовать, что Зеленский в присутствии [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона сказал [президенту РФ Владимиру] Путину: "Мы никогда не будем вносить особый статус в Конституцию Украины. Даже не будем пробовать ставить это на голосование в парламенте", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже ни разу не говорил ни о "мире любой ценой", ни о сдаче позиций.

"У него абсолютно проукраинская риторика. Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже очень четко излагает во всех интервью свои красные линии: выборы на Донбассе пройдут только после того, как оттуда выведут иностранные войска, разоружат всех наемников, будет контроль над границей и так далее. То есть сначала безопасность – потом выборы. Назовите любого – министра обороны, внутренних дел, главу СБУ, генерального прокурора – да хоть кого-то, кто сегодня говорит что-то про "русский мир" или "мир любой ценой". Поэтому тезис, что риторика власти изменилась, – неправда", – заявил Резников.

Он отметил, что эта риторика для него "очень понятна".

"Поэтому я согласился год назад участвовать в переговорах. Реалии таковы: Минские соглашения – это наследие, которое нам досталось. Как юрист я вам уже говорил, что они закончились 31 декабря 2015 года, поэтому считаю, что их нужно пересматривать как минимум в части сроков исполнения. Как человек я понимаю, что другого варианта в 2014 году, кроме как согласиться на "Минск", чтобы не допустить прорыва российских войск дальше, у нас не было. Сейчас это воля Украины – продолжать диалог на минской платформе. Потому что иной нет. Пока лидеры нормандского формата не пришли к чему-то другому, мы будем приверженцами договоренностей", – объяснил вице-премьер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.