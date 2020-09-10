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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется режим полного прекращения огня

Подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны Украины продолжают тушить очаги пожара в Донецкой и Луганской областях, на линии разграничения сохраняется перемирие. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С полуночи в зоне проведения ООС пока тихо
С полуночи в зоне проведения ООС пока тихо
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедие сутки на Донбассе в полной мере сохранялся режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги пожара в Донецкой и Луганской областях – в частности, за минувшие сутки ликвидированы возгорания вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.

Кроме того, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимаются разминированием территории в прифронтовых районах. Так, было разминировано более 10 га территории, передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

С начала новых суток обстрелов со стороны противника также не было зафиксировано. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/944209949404955

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: пожар, Донбасс, военные, перемирие, обстрелы, разминирование, Новозвановка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Новоселовка Вторая, ООС
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