Верещук: Заимствования – это хорошо, но у нас и так каждая третья гривна заимствована

Бюджет в Украине был бездефицитным в 2000-м и 2001 годах, с тех пор дефицит только рос, рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Надо сделать так, чтобы мы уменьшили расходную часть, но не за счет социальных выплат, пенсий и зарплат Фото: nash.live

Дефицит государственного бюджета можно сократить, если уменьшить расходы на государственный аппарат и зарплаты членам наблюдательных советов, заявила в комментарии телеканалу "Наш" народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Позаимствуем – это все хорошо, но у нас и так каждая третья гривна заимствована. Вы видите, как тяжело идут внешние заимствования. Общество в целом не терпит таких крупных заимствований. Мы заимствуем всю жизнь. Я посмотрела, когда бюджет был бездефицитным. Это 2000-й и 2001 годы. Сейчас у нас постоянно дефицит растет. Да, у нас пандемия коронавируса, это исключительные обстоятельства, но когда 270 млрд грн дефицита, плюс гарантий государства еще 71 млрд грн. Всего бюджет – 1 трлн", – сказала политик. – Надо сделать так, чтобы мы уменьшили расходную часть, но не за счет социальных выплат, пенсий и зарплат, а за счет государственного аппарата, зарплат наблюдательных советов, которые выплачиваются им из бюджета... Расходы должны идти на развитие, а мы их фактически проедаем".

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Рада планирует рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 18 сентября.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Доходы в бюджете на 2021 год ожидаются на уровне 1,071 трлн грн, а расходы – в пределах 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов бюджета ожидается за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Курс, на основе которого высчитаны основные показатели бюджета, заложен на уровне 29,1 грн/$.