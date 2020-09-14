Минфин Украины не обсуждал с Радой госбюджет-2021 – Гетманцев

Министерство финансов Украины не проводило предварительные консультации с профильными комитетами Верховной Рады Украины, когда готовило проект государственного бюджета на 2021 год, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Уровень доходов в бюджете на 2021 год прогнозируют на уровне 1,071 трлн грн Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины не консультировалось с комитетами Верховной Рады при подготовке проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета не проводило", – сказал нардеп.

Кабмин собирается внести в парламент законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые увеличивают некоторые ставки налогов и вводят некоторые правила налогообложения, добавил Гетманцев.

По действующему законодательству, принимать эти изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года, уточнил депутат.

"На сегодня без каких-либо предварительных консультаций мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета Министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекта, чего не было ранее, и что мы не можем принять", – резюмировал глава финансового комитета.

Рада, по мнению нардепа, не должна "принимать до Нового года, "под елку" бизнесу то, что будет его обременять".

Доходы в бюджете на 2021 год ожидаются на уровне 1,071 трлн грн, а расходы – в пределах 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов бюджета ожидается за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

Курс, на основе которого высчитаны основные показатели бюджета, заложен на уровне 29,1 грн/$.