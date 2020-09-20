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КИЕВ

Партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева

В качестве кандидата на должность мэра Киева нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук представил на партийной конференции президент Украины Владимир Зеленский.

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Верещук поддержал президент
Верещук поддержал президент
Фото: Ірина Верещук / Facebook

20 сентября на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа" кандидатом на должность мэра Киева выдвинули народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Официально Верещук представил президент Украины Владимир Зеленский.

"Чтобы работать на благо города, необязательно быть коренным [жителем]. Обязательно быть порядочным, работоспособным, честным, талантливым и вкладывать в этот город самое главное – свое сердце и свою душу. Верю, что именно таким является человек, которого я хочу представить, – это Ирина Верещук", – сказал он.

По словам президента, Киев лидирует "во многих негативных рейтингах" и отстает в рейтингах достижений и качества жизни.

Зеленский заявил, что Киев должен стать городом "для всех киевлян и гостей столицы".

В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Мэром Киева с 2014 года является Виталий Кличко.

Теги: Киев, выборы, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, партия
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