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Список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет возглавила жена главы МИД Кулебы

Кроме Евгении Кулебы – жены главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в список партии "Слуга народа" на выборах в Киевсовет вошли олимпийская чемпионка Елена Говорова, замминистра образования Андрей Витренко, эксперт-криминолог Анна Маляр, дзюдоист Георгий Зантарая, юристы, правозащитники, деятели образования и президент Ассоциации шеф-поваров Украины.

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Евгения Кулеба: Я иду в Киевсовет во главе команды партии "Слуга народа"
Евгения Кулеба: Я иду в Киевсовет во главе команды партии "Слуга народа"
Фото: Женя Кулеба / Facebook

Координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад", жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения возглавила список партии "Слуга народа" на выборах в Киевсовет. Об этом она сообщила в Facebook 20 сентября.

"Есть гипотеза, что, находясь во власти, ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить. Я иду в Киевсовет во главе команды партии "Слуга народа", – написала она.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", кроме Кулебы, сегодня на конференции политсилы назвали имена таких кандидатов в депутаты:

  • правозащитник и юрист Михаил Присяжнюк;
  • юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр;
  • дзюдоист Георгий Зантарая;
  • благотворительного фонда "Культурные новации", бизнесмен Владислав Трубицын;
  • правозащитник и предприниматель Юрий Федоренко;
  • общественный деятель, глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик;
  • замминистра образования и науки Андрей Витренко;
  • призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова;
  • популяризатор науки Ксения Семенова;
  • руководитель ОО "Ветеранское дело", ветеран Алексей Киселев;
  • президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.
https://www.facebook.com/znenya.kuleba/posts/10156504990639229

На должность мэра "Слуга народа" выдвинула нардепа Ирину Верещук.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Украина, Киевсовет, местные выборы, Слуга народа, Георгий Зантарая
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