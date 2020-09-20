Список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет возглавила жена главы МИД Кулебы

Координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад", жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения возглавила список партии "Слуга народа" на выборах в Киевсовет. Об этом она сообщила в Facebook 20 сентября.
"Есть гипотеза, что, находясь во власти, ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить. Я иду в Киевсовет во главе команды партии "Слуга народа", – написала она.
Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", кроме Кулебы, сегодня на конференции политсилы назвали имена таких кандидатов в депутаты:
На должность мэра "Слуга народа" выдвинула нардепа Ирину Верещук.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.