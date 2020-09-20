"Я чувствую поддержку и обязан идти... Бл...дь, на этой машине вообще невозможно ездить!" Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение

Украинский бизнесмен Андрей Пальчевский опубликовал специальное видеообращение, в котором сообщил о своем намерении баллотироваться в мэры Киева. Вероятно, по ошибке он сначала выложил в Facebook одну из рабочих версий обращения к киевлянам.

Украинский бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский 16 сентября на своей странице в Facebook обнародовал видео, в котором официально заявил о намерении участвовать в выборах. Внезапно он прервал свою речь и начал разговаривать с водителем авто, в котором ехал, ругаясь матом. Вскоре он удалил эту версию видеообращения, однако его читателям удалось ее сохранить. Видео обнародовал в своем Facebook пользователь Podolyana Ogny.

Пальчевский рассказывал, что пришел на встречу в "обычном дворе", которая превратилась в "многолюдный митинг", на который собрались киевляне.

"Я чувствую поддержку, обязан идти... Бл...дь, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п...здец… Можно включить кондиционер? Да что ж такое. 24 – это не до х...я?" – сказал бизнесмен.

Позже Пальчевский удалил эту версию и обнародовал другую.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

15 сентября Пальчевский заявил, что окончательно определился с участием в выборах мэра Киева.

В соответствии с результатами исследования Социологической группы "Рейтинг", в первой пятерке кандидатов на пост мэра столицы – действующий городской голова Киева Виталий Кличко, шоумен Сергей Притула, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, Пальчевский и бывший глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов.