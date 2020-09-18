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Верещук об исключении Юрченко из фракции: Пусть мы потеряем монобольшинство, но таких людей не должно быть

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Юрченко должен понести самое суровое наказание, если его причастность к коррупции будет доказана, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Будет хорошая наука тем, кто сейчас раздумывает подать за деньги правки или нет
Ирина Верещук: Будет хорошая наука тем, кто сейчас раздумывает – подать за деньги правки или нет
Фото: nash.live

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде должна исключать всех, кто попадется на коррупции, чтобы люди доверяли ей, заявила в комментарии YouTube-телеканалу EnTV народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя исключение нардепа Александра Юрченко.

"Когда мы видим и слышим, что человек рассчитывает на кусок пирога, когда человек подает правки и за это требует деньги, это касается непосредственно деятельности народного депутата, как не реагировать фракции? Нужно жестко реагировать, пускай мы тогда потеряем монобольшинство, но таких людей не должно быть. И нам люди будут доверять. Не как покрывали друг друга в прошлых каденциях – рука руку моет – а действительно выходим и говорим: так не должно быть. И я слышу своих коллег, и абсолютно 100% есть поддержка моего тезиса, что не может так быть", – сказала нардеп.

Она убеждена, что процесс самоочищения фракции должен продолжаться, даже если она потеряет много нардепов.

"И пусть это будет минус 10 человек, минус 15, но будет хорошая наука тем, кто сейчас раздумывает – подать за деньги правки или нет. Я так понимаю, искушений много и не только у Юрченко, да? И я очень надеюсь, что это станет хорошим уроком, потому что он должен понести самое суровое наказание, если действительно его так сказать злоупотребление или мошенничество будет доказано. А я вижу, что там есть основания, что все в суде завершится приговором для него", – добавила Верещук.

ВИДЕО
Видео: EnTV / YouTube

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении помощнику Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуги народа" и допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента.

Теги: коррупция, депутаты, Ирина Верещук, взятка, Слуга народа, подкуп, Александр Юрченко
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