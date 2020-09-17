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"Будет очень больно". Зеленский ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам

Президент Украины Владимир Зеленский после коррупционного скандала, в котором фигурирует нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко, напомнил, что на выборы его команда шла с обещанием покончить с коррупцией.

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Зеленский: Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Забыли?
Зеленский: Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Забыли?
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский утром 17 сентября заявил в Telegram, что ожидает более быстрой работы антикоррупционных органов по разоблачению деятельности "искателей выгод" во власти. 

"Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особых нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе?" – написал он. 

Зеленский не уточнил, кого имеет в виду, но в середине сентября разгорелся коррупционный скандал, в котором фигурирует народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Юрченко. 

"Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно. Надеюсь также на то, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти.", – добавил президент. 

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро.

НАБУ опубликовало видео, в котором показало беседу фигурантов делаВ частности, народный депутат говорит о необходимости "помочь экологии", а посредник называет "плюшками" деньги, которые ожидали получить за внесение правок к законопроекту.

17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко. 

Теги: депутаты, антикоррупционное бюро, Владимир Зеленский, взятка, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Слуга народа, Офис президента Украины, Александр Юрченко
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