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"Помощь экологии", "булочки", "плюшки". Обнародованы разговоры о взятке, в которых, вероятно, участвует нардеп Юрченко. Видео

Национальное антикоррупционное бюро 15 сентября опубликовало в YouTube видео, в котором показало беседы фигурантов дела о получении взятки за внесение правок в проект закона, связанного с бытовыми отходами. В НАБУ не уточняют имени нардепа, но судя по обстоятельствам, речь идет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Александре Юрченко. В ролике фигуранты обсуждают размер взятки, показаны скриншоты сообщений, которые детектив, работавший "под прикрытием", получал от посредника – неофициального помощника нардепа. Также в ролике демонстрируют скриншоты сравнительной таблицы поправок, предложенных нардепом, и кабинет пользователя на сайте Верховной Рады.

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Юрченко после того, как вспыхнул скандал, заявил о выходе из фракции
Юрченко после того, как вспыхнул скандал, заявил о выходе из фракции
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Посредника нардеп называет Иваном. Иван и детектив в беседе называют нардепа Александром. В ходе одной из бесед фигуранты обсуждают строительство завода и возможность внесения поправок к законопроекту.  В частности, народный депутат говорит о необходимости "помочь экологии". Затем беседу продолжает его помощник, который обещает объяснить, как "помочь экологии". 

Также они говорят о форме собственности завода. 

"Во-первых, наблюдательный совет, во-вторых, возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек", – сказал Иван. 

Детектив уточнил: "Плюшки. В смысле, "плюшки"?"

"Плюшки", – ответил посредник. 

Позже он объяснил значение слова "плюшки". 

29 июля состоялась беседа, в ходе которой детектив спросил: "Ты там говорил: сначала – акции, затем – плюшки, затем – ватрушки, потом – помощь экологии. [...] С одной стороны, все понятно. Но я не понимаю: помощь экологии – как это звучит. Плюшки – я так понимаю, это бабки?"

Посредник ответил: "Ты же спросил – я открыто говорю. Он просто ничего вообще не может озвучивать, ну... Он не может. Его слушают, постоянно, все. У нас было уже просто много очень моментов. Но он ничего вообще".

Детектив еще раз уточнил: "То есть помощь экологии – это бабки, грубо говоря".

"Да", – ответил посредник, подтвердив, что "плюшки – это тоже деньги". 

7 августа состоялась передача первого транша, следует из видео. Посредник получил от детектива $13 тыс., из которых $10 тыс. предназначались для нардепа.

На видео показано, как посредник пересчитывает деньги. Между детективом и помощником депутата состоялся такой диалог:

Посредник: "Это же не все мои деньги, правильно? То есть мне надо будет отдать Саше ни за что. Он даже, ну, не понимает, что нужно делать и что там".

Детектив: "А Саша десятку захотел, да?"

Посредник: "Да".

Еще одна беседа состоялась 20 августа. В ней участвовал нардеп. Кроме прочего, он рассказал о механизме распределения запланированного вознаграждения от компании, которую якобы представлял детектив. 

"А по количеству булочек мы определиться можем? Чтобы я сказал инвесторам: "Смотрите, на 10 сентября мне нужно испечь столько-то булочек, там, с начинкой такой-то", – спросил детектив. 

Нардеп ответил: "Смотри, я думаю, общий банкет – это будет примерно... ну, примерно около 200 кг. Всего. [...] С нашим обедом, со всем, с нашими порциями, абсолютно. Типа это на всех, на весь банкет".

Детектив уточнил, будет ли указанная сумма гарантировать, что поправки поддержат в комитете. 

Нардеп ответил: "Ну конечно. Во-первых, мы остаток не получим. Во-вторых, типа... ну, типа люди же. Там же куча людей тоже, ну, никаких. Они понимают, что они меня сейчас поддержат, когда я к ним приду с другими вопросами. А так не приду никогда уже. Ну, типа если так пролетит история". 

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику Юрченко. По данным Лероса, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сегодня его арестовали

В НАБУ уточнили, что посредник не был официально оформлен помощником депутата. По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро.

видео

Видео: NABU / YouTube
Теги: депутаты, отходы, антикоррупционное бюро, деньги, комитет, законопроект, взятка, детективы, НАБУ, Гео Лерос, подкуп, Офис президента Украины, Александр Юрченко
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