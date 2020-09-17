Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко – экс-нардеп Лещенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Украины Александру Юрченко в совершении коррупционных преступлений, сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Украины от "Слуги народа" Александру Юрченко. Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат Украины, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко утром 17 сентября.

"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", – написал Лещенко.

Собеседники издания "Украинская правда" в НАБУ подтвердили эту информацию. В Офисе генерального прокурора Украины не комментировали сообщение о подписании Венедиктовой подозрения Юрченко.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро.

НАБУ в качестве доказательств опубликовало видео, в котором показало беседу фигурантов дела. В ней нардеп называет посредника Иваном. Иван называет нардепа Александром. Фигуранты обсуждали строительство завода и возможность внесения поправок к законопроекту об экологии.