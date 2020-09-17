Нардепа Юрченко допросили в САП и НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для нардепа Александра Юрченко в качестве меры пресечения арест с залогом в 6,5 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро допросили народного депутата, которому сегодня объявили подозрение в получении взятки. Об этом в Facebook пишет САП.

"Антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Имя нардепа не уточняется, но из деталей дела становится ясно, что речь об исключенном из фракции "Слуга народа" Александре Юрченко.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента.