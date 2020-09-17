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ПОЛИТИКА

Нардепа Юрченко исключили из фракции "Слуга народа"

Заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в конце пленарного заседания объявил об исключении из состава фракции "Слуга народа" депутата Александра Юрченко.

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Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко исключили из парламентской фракции "Слуга народа". Такое заявление сделал заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава фракции "Слуга народа" народного депутата Юрченко Александра Николаевича", – объявил Стефанчук.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве. 

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента. Нардеп написал заявление о выходе из фракции

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Фищенко с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. Сегодня стало известно, что его уже отпустили. Он внес всю сумму залога в размере 1 млн 550 тыс. грн еще еще 16 сентября. 

Теги: коррупция, взятка, НАБУ, Гео Лерос, Слуга народа, подкуп, Высший антикоррупционный суд Украины, Руслан Стефанчук, Александр Юрченко, Иван Фищенко
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