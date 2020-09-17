Нардеп Юрченко написал заявление о выходе из фракции – Евгения Кравчук

По словам нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук, ее коллега по фракции, нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции 15 сентября.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко написал заявление о выходе из состава фракции. Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 17 сентября.

"Да, написал [заявление] еще во вторник, далее фракция не рассматривает, так как это по собственному желанию", – сказала она, отметив, что во фракции скандал вокруг Юрченко рассматривали 14 сентября.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента.