Бутусов сообщил, что 11 лет назад нардепа Юрченко задерживали за кражу пива в магазине

В ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко за кражу четырех бутылок пива Staropramen в одном из магазинов Киева. 4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, однако на данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Юрченко в 2009 году задерживался за кражу пива в магазине. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Юрченко был задержан за кражу четырех бутылок пива Staropramen в магазине "Каштан". По данным источников "Цензор.НЕТ" в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92. 4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку", – сообщил Бутусов.

По его мнению, это обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента пытался затянуть предъявление подозрения – вероятно, время использовалось для "зачистки" некоторых документов.

"Факт включения в списки "Слуг" людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании "Слуг" на местных выборах", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что судя по записям, опубликованным НАБУ, а также согласно источникам во фракции Юрченко был выдвинут на 211-й округ по представлению нардепа Андрея Холодова. Бутусов назвал последнего одним из самых влиятельных "Слуг".

"Сам Холодов связи с Юрченко отрицает. Однако, судя по разговорам подозреваемых на видеозаписях и по реальному влиянию Холодова в Киеве и в Офисе президента, эта версия представляется вполне вероятной. Холодову принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет. Юрченко за взятку в $13 тыс. внес правки в законопроект "Об управлении отходами", и просил у детектива НАБУ 3% доли в бизнесе – "кусок великого пірога", – заявил Бутусов.

Он добавил, что в настоящий момент Юрченко находится у себя дома и уклоняется от вручения подозрения детективами НАБУ.

"Поэтому у нас пока нет возможности проверить данную информацию у самого депутата. Александр Николаевич, срочно выходите за уведомлением о подозрении, давайте интервью", – призвал журналист.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с НАБУ.

НАБУ в качестве доказательств опубликовало видео, в котором показало беседу фигурантов дела. В ней нардеп называет посредника Иваном. Иван называет нардепа Александром. Фигуранты обсуждали строительство завода и возможность внесения поправок к законопроекту об экологии.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко.