Венедиктова подтвердила подписание подозрения нардепу Юрченко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины изучила материалы дела о коррупционных преступлениях народного депутата Украины Александра Юрченко.

Венедиктова: генпрокурор не работает секретарем ни у детективов НАБУ, ни у прокуроров САП Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народному депутату Украины Александру Юрченко от "Слуги народа". Об этом она написала 17 сентября в Facebook.

"Мы вместе с прокурорами САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины) в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю – материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно – одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор не уточнила фамилию нардепа, но агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о Юрченко.

Венедиктова добавила, что "генеральный прокурор не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП".

"Общая цель – жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня его проводим в одном тоне – нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое представлено на изучение. Сейчас принимаются меры по реализации этих решений", – подчеркнула генпрокурор Украины.