Венедиктова подтвердила подписание подозрения нардепу Юрченко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народному депутату Украины Александру Юрченко от "Слуги народа". Об этом она написала 17 сентября в Facebook.
"Мы вместе с прокурорами САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины) в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю – материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно – одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей", – отметила Венедиктова.
Генпрокурор не уточнила фамилию нардепа, но агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о Юрченко.
Венедиктова добавила, что "генеральный прокурор не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП".
"Общая цель – жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня его проводим в одном тоне – нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое представлено на изучение. Сейчас принимаются меры по реализации этих решений", – подчеркнула генпрокурор Украины.
13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.
Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.
Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.
Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро.
НАБУ в качестве доказательств опубликовало видео, в котором показало беседу фигурантов дела. В ней нардеп называет посредника Иваном. Иван называет нардепа Александром. Фигуранты обсуждали строительство завода и возможность внесения поправок к законопроекту об экологии.