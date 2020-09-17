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ПОЛИТИКА

"Ведет себя так, будто пропустил развитие общества". В ОП возмущены действиями нардепа Юрченко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Юрченко, который фигурирует в деле о взяточничестве, потерял этические основания быть депутатом, считают в Офисе президента Украины.

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Юрченко подозревают во взяточничестве
Юрченко подозревают во взяточничестве
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Офис президента Украины возмущен действиями народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, который фигурирует в деле о взяточничестве. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ОП 17 сентября. 

"Больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко дерзость в общении – его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального. Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может", – заявили в Офисе президента. 

Там считают логичным то, что Юрченко "стал героем" видео, которое НАБУ обнародовало 15 сентября – антикоррупционное бюро показало беседу фигурантов делаВ частности, народный депутат говорил о необходимости "помочь экологии", а посредник называл "плюшками" деньги, которые ожидали получить за внесение правок к законопроекту. 

В ОП отметили, что не дают правовых оценок деятельности Юрченко. 

"Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть – не место для "плюшек", – добавили в Офисе президента. 

В ОП надеются, что материалы этого и других громких дел собраны "в достаточном количестве и надлежащие по своему качеству", чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве. 

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

Генрпрокурор Ирина Венедиктова Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам.

Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". 

Теги: антикоррупционное бюро, взятка, НАБУ, Слуга народа, Офис президента Украины, Александр Юрченко, Ирина Венедиктова
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