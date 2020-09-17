Коррупционный скандал с нардепом от "Слуги народа". Помощник Юрченко вышел из СИЗО

Иван Фищенко, неофициальный помощник народного депутата от "Слуги народа" Адександра Юрченко внес залог 16 сентября, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Иван Фищенко, неофициальный помощник народного депутата от "Слуги народа" Адександра Юрченко, уже вышел из СИЗО. Об этом спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила "Украинской правде".

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн.

Чемерис уточнила, что Фищенко внес всю сумму залога еще 16 сентября.

Фищенко заявлял, что взяток не получал и с депутатом не общается. Он утверждал, что денег на залог 5 млн грн, о котором изначально ходатайствовала прокуратура, не имеет.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента. Нардеп написал заявление о выходе из фракции.